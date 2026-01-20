齊藤京子、ほっそり二の腕披露 映画「恋愛裁判」“恋に落ちるアイドル役”の役作り語る
【モデルプレス＝2026/01/20】元日向坂46の齊藤京子が、1月20日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいスタイルを披露している。
【写真】28歳元日向坂46、美脚際立つオフショット
日向坂46を卒業後、女優として目覚ましい活躍を続ける齊藤が登場。6ページに渡り、28歳の今しか出せない艶やかな表情を見せている。
2025年のカンヌ国際映画祭のカンヌ・プレミア部門に正式出品され、恋に落ちる人気アイドルを演じている映画『恋愛裁判』（1月23日公開）では主演を務めている齊藤。「演じている時は『日向坂46の齊藤京子感』が出ないようにしている」という。女優としての矜持を感じさせるインタビューも掲載されている。
今号の表紙は咲カリナ。そのほか誌面には、日南まみ、小野たまり、板野優花、Sakuraらが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆齊藤京子、ほっそり二の腕披露
◆表紙は虹咲カリナ
