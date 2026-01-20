櫻坂46松田里奈、“キャプテンじゃない自分でいられた”親友への感謝 国立競技場公演への思いも明かす【「まつりの時間」インタビュー】
櫻坂46のキャプテンを務める二期生・松田里奈（まつだ・りな／26）にモデルプレスがインタビュー。後編では、2025年末にグループを卒業した同期への思い、そして2026年4月に控える初の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演への心境、さらには「夢を叶える秘訣」について話を聞いた。
― 昨年12月16日・17日には、二期生・井上梨名さんの卒業セレモニーが開催されました。松田さんはセレモニーで「井上といるときはキャプテンじゃない自分でいられたし、それが自分の心の支えになっていた」ともお話されていましたが、井上さんはご自身にとってどんな存在でしたか？
松田：活動中にはあまり言っていなかったのですが、親友だと思っています。友達としても、活動の面でもすごく支えてくれていました。他人には恥ずかしくて見せられない弱い部分や、思っていることを聞いてくれて、本質を見抜いたようなアドバイスをしてくれて…。人としても、アイドルとしても尊敬している存在です。
― 以前、井上さんにインタビューした際には、松田さんについて「ライブの前や何かの節目に、メンバーを集めて話をしてくれることがありがたい」と話していました。
松田：井上には本当に助けられていました。メンバーに伝えたいことがあったとき、他の人がどう思うかとか、これが正しいのかが分からなくなったときに、いつも相談していたんです。井上に「これはどうかな？」と聞くと、はっきりと「こうだと思うよ」と返してくれて、その言葉がいつも支えになっていました。
― 井上さんの卒業後も、支えてくれる同期はたくさんいそうですね。
松田：みんなに頼りたいし、頼っているつもりではあるのですが、まだ上手く頼れていない部分もあると思っています。今までは弱いところを見せないようにしてきましたが、これからはもっと見せつつ、みんなの力を借りながら、あまりかっこつけずにやっていけたら。少し甘えつつ、引っ張れるキャプテンになりたいです。
― 2025年は一期生が全員卒業し、四期生が加入するなど、グループとしても変化の大きい1年でした。この1年間で、特に頑張ったと思うことを1つ挙げるとしたら？
松田：ライブ前、メンバーに自分の思いを伝えられたことです。「5th TOUR 2025 “Addiction”」で京セラドーム大阪と東京ドームに立たせていただいたのですが、ライブ前にしっかり思いを伝えたくて。箇条書きでまとめたものを文章にして、演出家さんにも確認していただいて、直前まで練って話しました。すごく伝わった実感があって、準備して良かったなと思いました。
― 2025年を経て、2026年は個人として、グループとしてどんな年にしたいですか？
松田：個人としては、テレビにたくさん出ることです。少しでも多くの方に名前を覚えていただいて、グループにも繋げていけたらと思っています。グループとしては、まず4月の国立競技場公演（「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」）を成功させて、櫻坂46の名前をもっと広めていきたいです。
― 国立競技場公演が決まったとき、メンバーの反応はいかがでしたか？
松田：とてもびっくりしていましたし、みんなで「嬉しいね」と言い合いました。個人的には少し不安もありましたが、それ以上に、本当に嬉しかったです。
― 今回、「写真集発売」という1つの夢を叶えた松田さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
松田：自分を愛してあげることが大切だと思います。私はなかなか自分に自信が持てない性格なのですが、自分を好きになることが、いろいろな良いことにつながっていくと思っています。今は、自分をもっと愛せるように頑張っている途中です。自分自身を好きになって、夢を広げていきたいです。
― 最後に、受験シーズンを迎えている、夢に向かって頑張っている読者の方へメッセージをお願いします。
松田：勉強はもちろん、メンタル面でも大変なことが多いと思いますが、今頑張っていることは絶対に身になりますし、目指しているものにつながると思います。追い込みすぎず、無理しすぎず、でも自分のペースで頑張ってください。応援しています！
― ありがとうございました。
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録しているほか、ニュージーランドの雄大なビーチや大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載されている。
1999年10月13日生まれ、宮崎県出身。2018年「坂道合同新規メンバーオーディション」に合格し、グループの二期生として加入。2022年、櫻坂46の2代目キャプテンに就任。現在、TBS「THE TIME,」木曜レギュラーとして出演中。また「みやざき大使」としても活動している。
