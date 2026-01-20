¡Ú¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×½Ð±é MASATO¡¦SEN¡¦SUN JIA YANG¡¦PENG JIN YU¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÈÖÁÈ»²²Ã¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¡¦4¿Í¤¬»×¤¦¡ÈÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡É
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/20¡Û´Ú¹ñ»öÌ³½ê¡¦iNKODE½êÂ°¤ÎÎý½¬À¸¤Ç¤¢¤ëMASATO¡Ê¥Þ¥µ¥È¡Ë¡¢SEN¡Ê¥»¥ó¡Ë¡¢SUN JIA YANG¡Ê¥¹¥ó¡¦¥¸¥¢¥ä¥ó¡Ë¡¢PENG JIN YU¡Ê¥Ý¥ó¡¦¥¸¥ó¥æ¡¼¡Ë¤¬2025Ç¯12·î19Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ä¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¦SEN¡Ê¥»¥ó¡Ë¤¬¹æµã
Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Îý½¬À¸¤Ê¤¬¤é°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿4¿Í¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö2025 iNKODE FANMEETING IN TOKYO ¡ãN.A.V.Y:New And Vibrant Youth¡ä¡×¤ÏÅìµþ¡¦¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡½ ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤·¤¿º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SUN JIA YANG¡§ÆüËÜ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤Èµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¡½ ¡ÖBOYS ¶ PLANET¡×¤Î½Ð±é¤Ç°ìµ¤¤ËÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
SEN¡§³Ø¤ó¤À¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎÌ´¤äK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤ÇÂç¹¥¤¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MASATO¡§¤¢¤Î¤È¤¤ÏÎý½¬À¸1¿Í1¿Í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥ó¥½·»¤µ¤ó¡ÊALPHA DRIVE ONE¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡Ë¤«¤é¥«¥á¥é¤Î°ÌÃÖ¤ä¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎºÙ¤«¤Êµ»½Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤ó¤À¤³¤È¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö1¤Ä1¤ÄÀµ³Î¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡ÖBOYS ¶ PLANET¡×¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¾¯¤·´Ö¤¬¶õ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
PENG JIN YU¡§³èÆ°¤¬°ìÃÊÍî¤·¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤È¤â²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
SUN JIA YANG¡§¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËËÍ¤¿¤Á¤Î°¦¤¬¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÀè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½àÈ÷´ü´Ö¤Ï4¿Í¤ÇÇ»¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½éÂÐÌÌ¤«¤é°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Êý¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤¿Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MASATO¡§¥Ý¥ó¡Ê¥¸¥ó¥æ¡¼¡Ë¤È¥¹¥ó¡Ê¥¸¥¢¥ä¥ó¡Ë¤Ï·ë¹½²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â°Õ³°¤ÈPC¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
PENG JIN YU¡¦SUN JIA YANG¡§¡Ê¾È¤ì¡Ë
MASATO¡§¥²¡¼¥à¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¤½¤³¤Ï°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤â¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡ÈÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PENG JIN YU¡§ËÍ¤Ï¼ºÇÔ¤ÈµñÀä¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤Í¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤È¡¢Ç¦ÂÑ¶¯¤¯ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤½¤¦¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤·¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤¬Ìó20¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸À¤Ã¤¿Æó¤Ä¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÃ£À®¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SUN JIA YANG¡§ËÍ¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ËÆó¤Ä¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤â¶²¤ì¤Ê¤¤¤ÇÍ¦´º¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SEN¡§K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿ËÍ¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ´¤ËËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢¹¬¤»¤Ë³Ú¤·¤¯ÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤À¤«¤é¤³¤½Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤Î¤ÇÂ¾¤ËÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÏÄ¹¤¤¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢ÉÝ¤¬¤é¤º°ìÊâ¤º¤Ä¡¢Àè¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MASATO¡§ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÆó¤Ä¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÀÎ¡¢Âîµå¤Ë¤âº£¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡£º£¤Î¼«Ê¬¤â¤Þ¤ÀÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ãMASATO¡Ê¥Þ¥µ¥È¡Ë¡ä
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯9·î21Æü
½Ð¿È¡§ÆüËÜ
¡ãSEN¡Ê¥»¥ó¡Ë¡ä
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯12·î25Æü
½Ð¿È¡§ÆüËÜ
¡ãSUN JIA YANG¡Ê¥¹¥ó¡¦¥¸¥¢¥ä¥ó¡Ë¡ä
À¸Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯1·î5Æü
½Ð¿È¡§Ãæ¹ñ
¡ãPENG JIN YU¡Ê¥Ý¥ó¡¦¥¸¥ó¥æ¡¼¡Ë¡ä
À¸Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯3·î10Æü
½Ð¿È¡§Ãæ¹ñ
