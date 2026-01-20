帰宅した飼い主さんに近づく猫ちゃん…ソファに乗って甘えようとした次の瞬間…。猫ちゃんが飼い主さんを迎える様子が反響を呼んでいます。

話題の動画の再生回数は17万回を超え「こんなふうに迎えられたら一気に気分上がる」「ズルッといってちょっと笑ってしまったｗ」「気配りのできる甘えんボス吉ですね」といったコメントが集まっています。

【動画：帰宅してソファで横になっていると、『猫』がやってきて…幸せいっぱいな光景】

帰宅した飼い主さんに甘える猫ちゃん

YouTubeアカウント「Pastel Cat World」に投稿されたのは、猫ちゃんの可愛い愛情表現です。帰宅してソファに横になった飼い主さん。後をついてきたのは猫のボス吉くん。

お疲れの飼い主さんを見つめ、可愛い鳴き声で話しかけていたそうです。「おかえり」「かまって」と言っていたのでしょうか。

甘えん坊タイムのはずが…

ボス吉くんはソファの横へ歩いていき、ソファの背もたれに飛び乗ったのだそう。

飼い主さんがボス吉くんに手を伸ばすと、頭をスリスリしていたといいます。飼い主さんとボス吉くんの信頼関係が伝わってきます。

ところが、頭をなでられながらゆっくりと飼い主さんのお腹に降りようとした、そのときでした。後ろ足がソファから滑り、飼い主さんのお腹にドスッと落ちてしまったそうです。

飼い主さんは思わず「うっ！」と声が出てしまったのだそう。お腹を踏まれてしまう、これは猫あるあるですね！

重さが心地いい、至福のスキンシップ

飼い主さんのお腹の上に乗ったボス吉くんはそのまま座り、飼い主さんを見つめていたといいます。

最初は衝撃に驚いた飼い主さんでしたが、じわじわと伝わるボス吉くんの重さが、次第に心地良く感じられたのだそう。そのまま始まったふれあいタイム。しっぽの付け根やあごをなでられ、のどを鳴らして幸せそうなボス吉くんでした。

動画には「お顔を見ながら確認してるように見えて、ボス吉なりの配慮のように感じました」「こんなモフモフの甘えん坊が飛び込んで来るなんて羨ましい」「その重さは”愛”の重さじゃないでしょうか！」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「 Pastel Cat World」では、ボス吉くんや同居猫ちゃんたちの日常、飼い主さんのDIYの様子などが投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「 Pastel Cat World」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。