期間限定だから急いでーーーッ！！（汗）【モスバーガー】の「スイーツ・ドリンク」に注目

今しか味わえない期間限定の「スイーツ・ドリンク」が【モスバーガー】に登場中。その中でも和の味わいが楽しめるメニューは、日々の疲れを癒したい時におすすめ。素朴な味が心をほっと落ち着かせてくれそうです。今回は粒あんが使われたおしるこ、栗味のシェイクをご紹介します。

食後のデザートにも良さそうな「おしるこ（粒あん）」

粒あんがたっぷりと入った、素朴な和の風味が堪能できそうなおしるこ。こちらは3月下旬頃までの期間限定で登場しています。丸餅が2つ入っているので、食べ足りない食後のデザートにもぴったり。粒々な舌触りが食感の良いアクセントになって、飽きずに食べ切れそうです。

とろっとしたソースがかかった「まぜるシェイク 栗」

まぜるシェイクシリーズから、1月下旬頃までの期間限定で登場しているこちらも必見。バニラシェイクの天面にとろっとした栗ソースがかかっています。栗の素朴な味わいが感じられて、溜まった疲れも吹き飛ばしてくれそう。たくさん歩いた時の休憩時にうってつけかも。

