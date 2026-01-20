どこからともなく聞こえる子猫の鳴き声に耳を傾けていた投稿者さん。すると、人懐っこい子猫が目の前に現れて……。捨てられたと思われる子猫が投稿者さんに保護され安心した様子を見せると、その姿はYouTube上で59万回以上も再生され、「安心した姿がとても可愛いですね♪」「猛烈アピールしてますね！」といった声が寄せられました！

【動画：助けを求めるように『何度も何度も鳴いていた子猫』→そっと指を近づけると……驚きの光景】

目の前に現れた子猫

YouTubeチャンネル「sサバトラ（@sabatora96）」さまは、保護活動やTNR活動を精力的に行っています。

以前、投稿者さんが歩いていると、どこからともなく子猫の鳴き声が聞こえてきたそうで、辺りを見回してみると、目の前に1匹の子猫が現れたといいます。

投稿者さんが近づくと、何度も何度も、まるで「助けて」「心細いよ」と訴えるように必死に話しかけてきたという子猫。この人懐こさを見て「もしかすると、飼い猫だったのかもしれない」と捨て猫の疑いが一気に強まったのだそうです。

とっても人懐こくかわいらしい

これだけ人懐こいのなら……と、子猫にそっと指を伸ばしてみた投稿者さん。すると……

なんと「もっと撫でて～」というように投稿者さんの手に自ら顔を近づける子猫。しかし、うっかり身を乗り出してしまったために、段差からコロンと落ちそうになってしまいました！

そのまま元の場所へと戻してあげると、やっぱり甘えたかったのでしょう。ぐりぐりと小さな頭を投稿者さんの手に押し付け、「もっともっと」と甘えてきたではありませんか！

これは明らかに人の元にいた子猫です。その日は、前夜からとても冷え込んでいたこと、そして周囲にはたくさんのカラスがいたことから、こんなに甘えん坊な子猫をひとり残しておけないと判断した投稿者さん。

こうして、投稿者さんはこの子猫を保護することに決めたのでした。

車に乗って安心した姿にほっこり

その後、投稿者さんが車に連れ帰ろうとすると、抵抗する様子もなく保護させてくれたという子猫。そのまま車に連れて行くと、車内が暖かく居心地がよかったのでしょう。すぐに子猫はウトウトしてしまったようですよ！

人懐こく近寄ってきた子猫の保護ストーリーは、YouTube上でも多くの注目を集めました。記事執筆時点で59万回も再生されていて、「安心した姿がとても可愛いですね♪」「猛烈アピールしてますね！」「子猫の安心した顔にほっとする…」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「sサバトラ」さまには、今回ご紹介した子猫のその後の様子も投稿されています。その後の展開が気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。

猫ちゃん、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「sサバトラ（@sabatora96）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。