º£µ¨ºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¡¡¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤«¡¡25Æüº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤¬5Æü°Ê¾åÂ³¤¯
º£µ¨ºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤ÏÄ¹¤¯µïºÂ¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£21Æü(¿å)¤«¤é25Æü(Æü)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÂçÀã¤¬5Æü°Ê¾åÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËJPCZ¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¡¢ËÌÎ¦¤«¤é»³±¢¤Ë¤«¤±¤Æ¹ßÀã¤¬¶¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö¤Ç100¥»¥ó¥Á¤Î¹ßÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÉáÃÊÀã¤Î¾¯¤Ê¤¤Åì³¤¤ä¶áµ¦¡¢»Í¹ñ¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£µ¨ºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¡¡±Æ¶Á¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯
ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¡¢20Æü(²Ð)¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¼¡Âè¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢21Æü(¿å)¤«¤é25Æü(Æü)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅìÆüËÜ¤Î¾å¶õÌó5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢25Æü(·î)º¢¤Ë¤«¤±¤ÆÃÇÂ³Åª¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹40¡î°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢À¾ÆüËÜ¤Î¾å¶õÌó1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢21Æü(¿å)¤«¤é25Æü(Æü)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹12¡î°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ä¹¤¯µïºÂ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÀã¤¬5Æü°Ê¾åÂ³¤¡¢Áí¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JPCZ(ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ)¤¬È¯À¸¤·¡¢ËÌÎ¦¤«¤é»³±¢¤òÃæ¿´¤Ë¼¡¡¹¤È³èÈ¯¤ÊÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
24»þ´Ö¤Ç100¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Î¹ßÀã¤«¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÇÀÑÀã¤â
ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»³±è¤¤¤ä»³ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã»»þ´Ö¤Ë¹ßÀã¤¬¶¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÀã¤Î¾¯¤Ê¤¤ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
21Æü(¿å)¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡¡¡50¥»¥ó¥Á
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡50¥»¥ó¥Á
¤½¤Î¸å¡¢21Æü(¿å)¸áÁ°6»þ¤«¤é22Æü(ÌÚ)¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡40¥»¥ó¥Á
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡70¥»¥ó¥Á
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡40¥»¥ó¥Á
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡100¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡50¥»¥ó¥Á
¤½¤Î¸å¡¢22Æü(ÌÚ)¸áÁ°6»þ¤«¤é23Æü(¶â)¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡70¥»¥ó¥Á
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡40¥»¥ó¥Á
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡100¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡50¥»¥ó¥Á
¤½¤Î¸å¤â25Æü(Æü)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤¬Â³¤¡¢ÀÑÀã¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÈÂÐºö¤Ï?
¶¯¤¤´¨ÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÀã¤äÄã²¹¡¢Ë½É÷¡¢ÌÔ¤Õ¤Ö¤¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¨ÇÈ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹ÓÅ·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ ÂçÀã¤äË½É÷¤Ë¤è¤ëÈô¹Ôµ¡¤Î·ç¹Ò¡¢ÅÅ¼Ö¡¦¥Ð¥¹¤Î±¿µÙ¡¢Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ê¤É¤Î¸òÄÌÌÖ¤ÎÍð¤ì¤ä¥Þ¥Ò¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±ª²ó¥ë¡¼¥È¤Î¸¡Æ¤¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤äÈó¾ï¿©¡¢°ûÎÁ¿å¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¸£°ú¥í¡¼¥×¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¡¢Ä¹·¤¤Ê¤É¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »ë³¦ÉÔÎÉ¤äÆ»Ï©¤ÎÀÑÀã¡¦Åà·ë¤Ë¤è¤ë¼Ö¤Î»ö¸Î¤äÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÅ¾ÅÝ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³°½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ Äã²¹¤Ë¤è¤ë¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¡¢ÇËÂ»¡¢ÃÇ¿å¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¤Î¿åÆ»´É¤Ë¥¿¥ª¥ë¤äÊÝ²¹ºà¤ÇÊÝ²¹¤¹¤ë¡¢¼Ø¸ý¤«¤é¾¯ÎÌ¤Î¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ëü¤¬°ì¤ÎÃÇ¿å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢°ûÎÁ¿å¤äÀ¸³èÍÑ¿å¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥ Ë½É÷¤äÃåÀã¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉ´¨ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥«¥»¥Ã¥È¥¬¥¹¥¹¥È¡¼¥Ö¤äÅôÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥¤¥í¤äÌÓÉÛ¡¢¿²ÂÞ¤Ê¤É¤ÎËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¾ÈÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ûÃæÅÅÅô¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¦ Ë½É÷¤äÀÑÀã¡¦ÃåÀã¤Ë¤è¤ëÅÝÌÚ¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤ä¼Ö¸Ë¤ÎÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
