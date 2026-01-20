『テミスの不確かな法廷』第3話 “安堂”松山ケンイチ、自らの特性ゆえのミスで悩みを抱える
松山ケンイチが主演するドラマ10『テミスの不確かな法廷』（NHK総合／毎週火曜22時）の第3話が20日の今夜放送される。
【写真】伊東蒼が運送会社に民事訴訟を起こす四宮絵里役で出演
本作は、新聞記者の直島翔による同名小説を実写化した異色のリーガルミステリー。“秘密”を抱える裁判官をはじめ、裁判所職員、検事、弁護士etc…それぞれが真実を求めてぶつかり合う緊迫した法廷の攻防と、時にかみ合わない会話をコミカルに描き、“普通”とは何か、“正義”とは何かを問いかける。主演の松山は、ASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）を同僚にも隠しながら、裁判官の職務に向き合おうとする特例判事補・安堂清春を演じる。
■第3話あらすじ
八御見運送のドライバー・佐久間が、業務中の事故で通行人も巻き込み死亡。娘の四宮絵里（伊東蒼）は過重労働が原因だとして会社を相手に民事訴訟を起こすが、会社側は佐久間の過失を主張。四宮の弁護人・穂積（山本未來）は「伝説の反逆児」と呼ばれた裁判長・門倉（遠藤憲一）の訴訟指揮に期待する。
一方、安堂（松山ケンイチ）は自らの特性ゆえのミスで公判に影響を及ぼしてしまい、裁判官を続けるべきか悩みはじめる。
ドラマ10『テミスの不確かな法廷』はNHK総合にて毎週火曜22時放送。
【写真】伊東蒼が運送会社に民事訴訟を起こす四宮絵里役で出演
本作は、新聞記者の直島翔による同名小説を実写化した異色のリーガルミステリー。“秘密”を抱える裁判官をはじめ、裁判所職員、検事、弁護士etc…それぞれが真実を求めてぶつかり合う緊迫した法廷の攻防と、時にかみ合わない会話をコミカルに描き、“普通”とは何か、“正義”とは何かを問いかける。主演の松山は、ASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）を同僚にも隠しながら、裁判官の職務に向き合おうとする特例判事補・安堂清春を演じる。
八御見運送のドライバー・佐久間が、業務中の事故で通行人も巻き込み死亡。娘の四宮絵里（伊東蒼）は過重労働が原因だとして会社を相手に民事訴訟を起こすが、会社側は佐久間の過失を主張。四宮の弁護人・穂積（山本未來）は「伝説の反逆児」と呼ばれた裁判長・門倉（遠藤憲一）の訴訟指揮に期待する。
一方、安堂（松山ケンイチ）は自らの特性ゆえのミスで公判に影響を及ぼしてしまい、裁判官を続けるべきか悩みはじめる。
ドラマ10『テミスの不確かな法廷』はNHK総合にて毎週火曜22時放送。