シント＝トロイデンFW後藤啓介が特別ユニフォームを着用

ベルギー1部シント＝トロイデンは1月18日にルーヴェンと対戦して1-0で勝利した。

この試合を前にクラブは公式「X」を更新し、この試合で日本代表FW後藤啓介が着用するユニフォームを公開した。

後藤のユニフォームの背中には「42」の背番号とともに、黄金の（牛の）ロゴが貼られていた。ベルギーでは毎節、その時点で得点ランクトップに立っている選手が、黄金の（牛の）ロゴを背負ってプレーすることとなっている。今回、得点ランクトップタイだった後藤が、ルーヴェン戦をこのユニフォームでプレーすることとなったのだ。

シント＝トロイデンは公式「X」で「クラブの歴史において、この特別ロゴ入りユニフォームを着用した選手は、これまで2人しかいません。後藤啓介選手が3人目」と、伝えている。

ファンからは「これは購買意欲をそそりそうな施策」「かっこいい」「欲しい」といったコメントが寄せられている。

ルーヴェン戦で後藤はノーゴールに終わったが、同じく8ゴールだったユニオン・サン＝ジロワーズのプロミス・デイビッドとズルテ・ワレヘムのイェッペ・エレンビュルグが得点を挙げた。そのため後藤は得点ランク3位となったが、これからの活躍で再び黄金の（牛の）ロゴを背負って戦うことがありそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）