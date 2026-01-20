『再会〜Silent Truth〜』第2話 “淳一”竹内涼真、幼なじみにタイムカプセルの掘り起こしを提案
竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第2話が20日の今夜放送される。
【写真】北香那演じる淳一（竹内涼真）の恋人・博美
本作は横関大の第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー。竹内が演じるのは、小学6年生以来、23年ぶりに“初恋の相手”と再会する刑事・飛奈淳一。彼と“誰にも言えない秘密”を共有しながらも、殺人事件の容疑者として再会することになる初恋の女性・岩本万季子を井上が演じる。
■第2話あらすじ
飛奈淳一が捜査を担当するスーパー店長殺人事件で、由々しき事態が発生した。行方不明の凶器は23年前の現金輸送車強盗事件で殉職した巡査長・清原和雄（弓削智久）の拳銃だと判明。しかも、それは淳一が23年前、仲が良かった同級生で今回の事件の容疑者として浮上した初恋の相手・岩本万季子、和雄の息子・清原圭介（瀬戸康史）、今回殺された店長の弟・佐久間直人（渡辺大知）とともに密かに持ち去り、埋めたはずの拳銃だった。
報告を受け、人知れず激しく動揺する淳一。一方、彼とバディを組む南良理香子（江口のりこ）は、万季子が事件前日にスーパーを訪れた目的について嘘をついていると直感し、店内の防犯カメラ映像や通話記録を確認。やがて万季子に加え、ある意外な人物に対しても疑惑の念を抱き始める。
時を同じくして、複雑な思いに駆られながらも事件の真相を追い続ける淳一は、同級生3人に拳銃を封印したタイムカプセルを掘り起こし、開けようと持ちかける…。
ドラマ『再会〜Silent Truth〜』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
【写真】北香那演じる淳一（竹内涼真）の恋人・博美
本作は横関大の第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー。竹内が演じるのは、小学6年生以来、23年ぶりに“初恋の相手”と再会する刑事・飛奈淳一。彼と“誰にも言えない秘密”を共有しながらも、殺人事件の容疑者として再会することになる初恋の女性・岩本万季子を井上が演じる。
飛奈淳一が捜査を担当するスーパー店長殺人事件で、由々しき事態が発生した。行方不明の凶器は23年前の現金輸送車強盗事件で殉職した巡査長・清原和雄（弓削智久）の拳銃だと判明。しかも、それは淳一が23年前、仲が良かった同級生で今回の事件の容疑者として浮上した初恋の相手・岩本万季子、和雄の息子・清原圭介（瀬戸康史）、今回殺された店長の弟・佐久間直人（渡辺大知）とともに密かに持ち去り、埋めたはずの拳銃だった。
報告を受け、人知れず激しく動揺する淳一。一方、彼とバディを組む南良理香子（江口のりこ）は、万季子が事件前日にスーパーを訪れた目的について嘘をついていると直感し、店内の防犯カメラ映像や通話記録を確認。やがて万季子に加え、ある意外な人物に対しても疑惑の念を抱き始める。
時を同じくして、複雑な思いに駆られながらも事件の真相を追い続ける淳一は、同級生3人に拳銃を封印したタイムカプセルを掘り起こし、開けようと持ちかける…。
ドラマ『再会〜Silent Truth〜』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。