　Instagramの投稿が「万バズ」して話題を呼んだSakuraが、20日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。

　現在はジムのパーソナルトレーナーとして活動する傍ら、本格的にグラビアにも挑戦していくというSakuraの、記念すべきグラビアだ。「何もしないと痩せてしまう」そうだが、今回の撮影のために食事を増やし鍛え上げられたボディを6ページに渡って余すところなく見せつけている。インタビューではSNS投稿における工夫についても語っている。

　同誌には、虹咲カリナ、齊藤京子、日南まみ、小野たまり、板野優花(ミスFLASH2026)、Sakuraらが登場する。