万バズするパーソナルトレーナー・Sakura、本格グラビアで鍛え上げられた美ボディ披露
Instagramの投稿が「万バズ」して話題を呼んだSakuraが、20日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】圧巻の美ボディ＆美尻を披露したSakura
現在はジムのパーソナルトレーナーとして活動する傍ら、本格的にグラビアにも挑戦していくというSakuraの、記念すべきグラビアだ。「何もしないと痩せてしまう」そうだが、今回の撮影のために食事を増やし鍛え上げられたボディを6ページに渡って余すところなく見せつけている。インタビューではSNS投稿における工夫についても語っている。
同誌には、虹咲カリナ、齊藤京子、日南まみ、小野たまり、板野優花(ミスFLASH2026)、Sakuraらが登場する。
