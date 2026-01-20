豪快に先制点を挙げ、抜群の押し引きで逃げ切り。復調を示すには十分すぎる内容だった。「大和証券Mリーグ2025-26」1月19日の第1試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップ。昨年までの2期では味わえなかったレギュラーシーズン後半戦の上位争いに、心からの喜びをのぞかせた。

【映像】先制ハードパンチ！鈴木大介、試合開始直後の七対子で跳満

この試合は東家からU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、鈴木大介、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）の並びで開始。16日の第2試合で約1カ月ぶりにトップを取った鈴木大介は、ここで連勝しさらなる勢いに乗りたいところ。

気迫がそのまま結果に結びついたのが東1局。6巡目で最速テンパイを入れると、赤5筒待ちの七対子でリーチを敢行。その後、場に3筒と7筒が3枚ずつ切られる展開となり、瑞原が5筒を放銃。リーチ・七対子・赤に裏ドラ2枚が加わり、1万2000点の先制アガリを決めた。

以降も試合運びは盤石だった。親番の南2局では、瑞原のリーチを横目に5800点のダマテンを選択し、これがたろうからのロンとなって大きくリードを拡大。南3局はダマテン2000点のツモ、南4局も1000点を加点し、自らのアガリで試合を締めくくった。

勝利者インタビューでは「楽な手が来てくれてホッとしました。ツイていましたね」と安堵の表情を見せた鈴木大介。完全復調か、との問いには「全然でしょ！」と苦笑いを浮かべつつ、チーム状況については舞台袖の瑞原に目をやりながら「パイレーツさんと違って、こういった状況に慣れていないので、まだ周りが見えていない。昨年のこの時期は、あと500ポイント勝たなければ、という状況でしたから。それから見ると今は夢のようです」と率直な心境を語った。さらに「自分が一番負債を抱えているので、チームメイトのおかげです」と感謝の言葉も口にした。

最後はファンへ向けて「新メンバーと戦っている今期は、上を見られるチャンスの時期だと思います。優勝を目指して、チームで一丸となって頑張ります」と力強く宣言。先制から中盤の加点、そして逃げ切りまで、ほぼ完璧な内容を見せた鈴木大介。この日の解説を務めていた、セガサミーフェニックスで選手・監督を務めた経験のある近藤誠一（最高位戦）も「やりましたね。普段の力強い大介さんでした」と、その復調ぶりを高く評価していた。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・鈴木大介（連盟）4万6800点／＋66.8

2着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）3万1000点／＋11.0

3着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）2万3800点／▲16.2

4着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）−1600点／▲61.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

