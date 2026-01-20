北海道恵庭南高校の男性教諭が、消費者金融業者に生徒らの個人情報を漏えいさせた問題で、保護者からは怒りと不安の声が聞かれました。



今月(２０２６年１月)１２日、北海道恵庭南高校の生徒に届いたというショートメールです。



「お金を貸して連絡取れません」などと書かれています。



なぜ高校生にこのようなメールが届いたのでしょうか。



「大変申し訳ありません」





原因は、男性教諭による個人情報の漏洩でした。先月(１２月)２７日、教諭が、消費者金融で借り入れをしようとしたところ、業者側からＬＩＮＥの「連絡先」のスクリーンショットを要求されました。男性教諭が指示に従い７枚のスクリーンショットを業者に送ったことで、教諭の担当する部活動の生徒や保護者など３８人分の登録名や電話番号が漏えいしました。（俵 英生校長）「帰省のための交通費のことで頭がいっぱいになり、提供してしまったということです」男性教諭の処分については、道教委が検討中です。緊急の保護者会も開かれ、高校側からは「男性教諭に悪意はなかった」と説明されたといいます。（保護者の男性）「これだけのことやったら解雇できる理由じゃないですか。納得できない」（保護者の女性）「解決にもなっていないし。これからの不安は同じ。安心はできない」高校は今後、警察や弁護士とも相談し対処したいとしています。