ドジャースは野球界の“悪”なのか　歯止めの効かぬ金満補強に議論百出「実質的にルールがない無法状態。好き放題にやっている」

ワールドシリーズ3連覇に向けて強化を続けるドジャース(C)Getty Images

果たして、ドジャースの“金満補強”は悪なのか否か。

現地時間1月15日、FA市場の大物であったカイル・タッカーを4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）で獲得したドジャース。今オフは、球界屈指の剛腕クローザーであるエドウィン・ディアスの獲得（3年総額6900万ドル＝約106億9500万円）にも成功。大谷翔平との10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）の契約がそうであったように、投資額に糸目をつけない補強は特大のインパクトを与えている。

国際的な話題を生み、ともすれば野球ファンの娯楽ともなっているドジャースの補強。一方で歯止めがかからない“一強化”を「悪」と見る向きもある。あくまで彼らは、豊富な資金力を活かしながら、既定の範囲内で交渉と補強を行っているに過ぎないのだが、いわゆるスモールマーケット球団との戦力格差が生じる現状は芳しくない。

もっとも、米球界においてもドジャースの補強の是非に対する議論は二分している印象だ。その中で選手側の目線に立つ識者からは、「球界に良いことだ」という見解が示されている。元ドジャースのアレックス・ウッド氏は、自身のXで次のように発信している。

「ドジャースがああやって選手たちを次々と獲得するのは最高だ。このリーグには、“悪の帝国”と呼ばれる存在が必要だ。それに昨季はブルージェイズが彼らを崖っぷちまで追い込んだ。ポストシーズンじゃ何が起こるか分からない。僕の個人的な意見としては、ドジャースの補強は野球界にとって良いばかりだと思う」

高額取引を成功させるドジャースが「必要悪」であるとしたウッド氏。選手たちの価値を高め続けてもいる彼らの手法は、必然的に野球界の向上にも繋がるという見方である。