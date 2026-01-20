記述のミスは「主」と書くだけで防げる！ 採点者を唸らせる“親切な解答”の作り方

視覚的な「マーキング」で

主語の迷子を根絶する

国語のテストで、致命的な主語の取り違えを防ぐ2つのポイントをあげましょう。

ポイント1 問題文で問われている主語の横に、小さい文字で「主」などと書き添えて、主語を明確にする。

ポイント2 問題文の述語を丸で囲み、それぞれに対応している主語と線で結ぶ。例題に則していうなら、「考えている」を丸で囲み、そこから線を引いて「作者は」という主語の部分と結びつける。

採点者の意図と

「0.1ミリの狂いなく」噛み合わせる

問題で訊かれていることと、文章の末尾を対応させることも忘れないようにしましょう。

【問題】 長谷川さんは、なんのために夏なのに腹巻きをしているのか？

誤答（×） 出ベソなのを見られるのが恥ずかしいから。

正解（○） 出ベソなのを見られないようにするため。

問題は「なぜ」と“理由”を訊いているのではなく、「なんのために」と“目的”を訊いています。

それなのに不正解（×）は末尾で「恥ずかしいから」と“理由”を答えているため、読解はできていても正しく解答できておらず、減点の対象となります。

記述の「型」を武器にして

失点リスクをゼロにする

こうしたケアレスミスは、けっこう多いので要注意ですが、次のように頻出する問いと答え方を最低限押さえることによって防ぐことができます。

問い → 解答の末尾

「なぜか？」「どうしてか？」 → 「〜だから」

「何のためか？」 → 「〜するため」

「どういうことか？」 → 「〜ということ」

