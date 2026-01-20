「誰からも好かれる人」の特徴・ベスト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

なぜか「人から好かれる人」はいませんか？

あなたの周りになぜか人から好かれる人はいないだろうか？

別に聖人君子なわけでもない。

仕事が異常にできるわけでもない。

それなのに、「好感度が高い人」を1人は思い浮かぶはずだ。

「誰からも好かれる人」の特徴・ベスト1

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

あえて骨の折れることをしよう。不便なことをあえてすると、ジム以外の場所で体を動かす機会が簡単に見つかる。ただデフォルトを「便利なこと」から「元気が出ること」に変えるだけでいい。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

あえて「めんどくさい」ことをできるかどうかが重要だと彼らは言う。

誰からも好かれる人は、特別なことをしているわけではない。

「面倒なことを楽しむ」習慣を、静かに続けているだけなのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）