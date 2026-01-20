「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」‥‥‥。スマホやSNSの普及により、子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。そんな中、『「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全』（ダイヤモンド社）等のべストセラーで知られる文章の専門家・山口拓朗氏が、待望のこども版『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）を上梓しました。同書は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊です。本連載では、本書をベースに親御さん向けの記事として抜粋・編集した記事や、著者による書き下ろし記事で、「子どもの言語化力」を高める秘密を紐解いていきます。

「言語化力」を構成する3つの力とは？

ここまで3回のマンガ（その1 その2 その3）で、「言語化力」のない小学生はなぜ困るのかをマンガで解説しました。

「言語化力」とは、「頭の中の漠然とした意見や情報を、的確なことばにして相手にわかりやすく伝える力」のことですが、もっと具体的に細かく分解するとどんな「力」になるでしょうか？

それが冒頭に書いた3つの力です。

つまり

1 ことばをたくさん知る⇒語彙力

2 心の中のモヤモヤを具体化する⇒具体化力

3 相手にわかりやすく伝える⇒伝達力

の3つです。

これは大人向けの「言語化大全」（山口拓朗著・ダイヤモンド社刊）でも説明している3つの力で、子どもの言語化力の場合も基本的には同じです。

