5年後、歩くのがつらくなる人は見た目でわかる？ 整体プロが教えたい「自己診察のススメ」

さいきん歩幅が狭くなった気がする。ひざが痛くて歩くのがつらい――。

そんな足腰の不安に心強いのが、整体や鍼灸の技法を自分でおこなう「自力整体」です。全国で約1万5000人が実践し、「長年の痛みが軽くなった」「眠りが深くなった」といった声が寄せられています。

矢上真理恵さんの新刊『すっきり自力整体』では、東洋医学の視点から、めぐりとゆがみを整えるワークを紹介。本稿ではその中から、足腰の衰えを防ぐための「ゆがみ・関節の硬さの自己診察法」をお届けします。

監修：矢上 裕（矢上予防医学研究所所長／自力整体考案者／鍼灸師・整体治療家）

足腰の健康寿命を縮める「要注意の見た目」

50年以上、整体師・鍼灸師として臨床に立ち続けてきた父（自力整体考案者・矢上裕）は、こう言います。

「足腰が衰えやすい人の体には、“見た目のサイン”がある」

その代表が、“骨盤の左右の傾き”です。

骨盤が傾くと脚の長さに差が生まれ、歩くたびに片側のひざや股関節に負担が集中します。これが続くと、足腰の痛みだけでなく、背骨のゆがみや側弯を招きやすくなります。

骨盤が傾いたまま年齢を重ねると、5年も経たずに痛みや不調が表れやすくなり、下肢の血流障害を招き、やがて歩行困難になるリスクも上昇します。足腰の健康寿命を縮めやすい体になってしまうのです。

骨盤は、上半身と下半身をつなぐ“人体の土台”。

ここが整うと、痛みや不調が軽くなるだけでなく、気力・体力もアップ。ウォーキングや旅行を、長く楽しめる体へと近づきます。

だからこそ、日々の自力整体による「セルフ骨盤調整」が大きな力になるのです。

新刊『すっきり自力整体』のモニター企画に参加したHさんも、毎晩20分の実践を続けた結果、骨盤のゆがみが整い、肩の左右差が解消。猫背や肩コリまで改善しました。

骨格のゆがみ・硬さを自己診察する

では、何からはじめればいいのでしょうか。

まずは、骨格のゆがみや関節の硬さを知ることから。自分の状態を把握したうえで、自分に合った自力整体を続けることが大切です。

座りっぱなしや運動不足、冷えは、関節を硬くする原因に。

関節がほぐれると体の緊張が抜け、骨盤も自然と正しい位置に戻りやすくなります。

次の画像を参考に試してみてください（※画像は『すっきり自力整体』より）。

◎ゆがみ・硬さの自己診察

【チェック1】

◆四つんばいになり、手指は外向きに。力を抜きながら、体をゆっくり大きく回し、関節の硬さや引っかかりをチェック

チェックする部位

□肩関節

□肩甲骨まわり

□股関節

□ひざ関節

【チェック2】

◆両ひじをつき、合掌して両手を頭の後ろへ。胸は床方向へ下げる。脇・背骨まわりの硬さチェック

チェックする部位

□脇

□背骨まわり

【結果】

◆どちらの動きもチェックが1つ以上つき違和感があれば、ゆがみ・硬さのサイン

時間に余裕のある日は、書籍『すっきり自力整体』で紹介している動画でわかる「20分ショートレッスン」で、全身をしっかり整えるのもおすすめです。

矢上 真理恵（やがみ・まりえ）

矢上予防医学研究所代表取締役

1984年、兵庫県生まれ。高校卒業後単身渡米、芸術大学プラット・インスティテュートで衣装デザインを学び、ニューヨークにて独立。成功を夢見て、徹夜は当たり前、寝るのはソファの上といった多忙な生活を続けた結果、心身のバランスをくずし動けなくなる。そのとき、父・矢上裕が考案し約1万5000名が実践している「自力整体」を本格的に学び、心身の健康を取り戻し、その魅力を再発見。その後、自力整体ナビゲーターとして、カナダ、ヨーロッパ各地、イスラエルにて、クラスとワークショップを開催。さらに英国の名門セントラル・セント・マーチンズ大学院で「身体」をより体系的に学び、2019年に帰国。現在、国内外の人たちに自力整体を伝えながら、女性のための予防医学をライフワークにしている。



監修者：矢上 裕（やがみ・ゆう）

矢上予防医学研究所設立者、自力整体考案者、鍼灸師・整体治療家

1953年、鹿児島県生まれ。関西学院大学在学中の2年生のとき、予防医学の重要性に目覚め、東洋医学を学ぶため大学を中退。鍼灸師・整体治療家として活躍するかたわら、効果の高い施術を自分でできるように研究・改良を重ね「自力整体」を完成。兵庫県西宮市で教室を開講、書籍の出版やメディア出演などで注目され、全国から不調を抱える人々が続々と訪れるようになる。

※自力整体は矢上裕の登録商標です。