ものまねタレントとしても知られる女優の加島ちかえさんは、元カリスマホスト・城咲仁さんと2021年に結婚しました。しかし、初めてふたりで会ったときの印象は恋愛感情ではなく「この人、生きづらそうだな」という思いだったそうです。

【写真】元No.1ホストが射止めた「着物もドレスも美しすぎ」加島さんが魅力的！（9枚目/全20枚）

「知らないの？」客として来店したド派手な彼

加島ちかえさん

── 歌舞伎町ナンバー1ホストとして知られていたあの城咲仁さんと2021年に結婚されました。初めて会ったときの印象を教えてください。

加島さん：当時、私は六本木のショーパブで、ホールスタッフをしながらモノマネや歌のステージに立っていたのですが、そのときにお客さんとして来たのが最初でした。私は地方出身だったこともあり、芸能界にあまり詳しくなくて、城咲さんのことを実は知らなかったんですよ。でもひと目で一般人ではないなというような派手な装いで足首まである毛皮のロングコートを着ていてすごくインパクトがありました。なんだか「THE 夜の人！」という雰囲気は感じましたね。

第一印象はそんな強烈な服装に驚きつつも「東京の人ってすごいなぁ」くらいの感覚でした。ショーパブの出番が終わってタレントたちが席にあいさつ周りに行くんですけど、そのときにザワザワとしていて、よくわからないままごあいさつしました。そのときに、先輩が「知らないの？」と私をみて驚いていて。城咲さんが元・歌舞伎町ナンバー1ホストということを後でそっと教えてくれたことを覚えています。

── 城咲さんとはどのように距離が縮まっていったのでしょうか？

加島さん：正直、最初はその出で立ちから「めちゃくちゃ苦手なタイプだし、話しにくそうだな」という印象を持ちました。なので、まさか自分がこの人と結婚するなんて微塵も思っていませんでしたし、完全に「住む世界が違う人」だと思っていました。

そのあと、交流会のような場やパーティで顔を合わせる程度で年に数回会うか会わないかくらいの関係となりましたが、ふたりきりでお会いしたことはありませんでした。そんな関係が3～4年続いていたころ、ある日、仁さんから突然、連絡が来たんです。「ゆっくりご飯でも食べながらお話ししたいけど、予定どうですか？」と誘われました。いつものように、何かの会のお誘いかなと思っていたので「私は全然、空いてますよ。何人ぐらいでどこの会場ですか？」と聞いたら「いや、ふたりで」と言われてびっくり。

驚きつつも「わかりました」とお返事して。何か個別のお話があるのかなという気持ちで行きました。会ってから、ふたりでお酒を飲みながら、いろいろと会話をしました。話も合うしお酒のペースも合うし、気づいたらふたりでもすごくリラックスしてしゃべっていたんです。私は彼の存在や当時のホスト業界での偉業をリアルには知らなかったので、緊張することもなく、変に気をつかうこともなく自然体で接していました。彼も同じことを言っていましたが、気楽に何でも話せたんです。

仁さんは日ごろから世間の目を気にして言葉を選ばなきゃいけませんし、自分が盛り上げなきゃいけないお仕事です。「城咲仁」というキャラクターと内なる自分である「本名の本来の自分」のバランスが取れなくなって無理しているところがあって、話すなかでそれをものすごく感じました。そこを「もっといい方向へ導く手伝いをしたい」と思うようになったんです。なんか恋愛っていうよりは、ほっとけないというか、真心？ですかね（笑）。話を聞いていて人間関係にちょっと不器用なところがあるなと思い、「生きづらそうだね」って言っちゃったんですよ。

そう話しているうちに「私、この人とつきあうんだ」と直感しました。そのタイミングに向こうから告白してくれて、恋愛感情ゼロだったんですが、もう「私でよければぜひ。というか、私があなたの人生を絶対守ります」みたいな気分になっていました（笑）。

すべての女性に優しい夫にジェラシーを感じない

仕事で『オールスター合唱バトル』に出演

── ホストをやっていた方とつきあうとなると、女性関係など心配になるのではと思ってしまいますが、そういう不安などはありましたか？

加島さん：それ、周りからもすごく言われたんですよ。「女性関係心配でしょ？」って。でもいっさい心配はなかったですね。「生きづらそうなのを楽にしてあげたい」という思いが勝っていたんだと思います。

── 恋愛感情ゼロからどのようなところにひかれていったんでしょうか？

加島さん：自分にない部分がけっこうあって…。たとえば大人数いる場でも私は隣の人と話す程度なんですが、仁さんが入ると全員が盛り上がるんです。ちょっと楽しくなさそうな人にもすぐに気づいて、みんなで楽しむ空気をつくるところがすごいと思いました。また、大きいビジネスやプレッシャーのある仕事に対して、水を得た魚のように挑みにいくところなどもすごいなと。

あと、私の友達には「変だ」と言われたんですけど、女性を平等に大事に扱うところにも惹かれました。たとえば、私の女友達と一緒に6人くらいで食事をしていたときに、ちょっと肌寒そうな子に自分の上着をかけたり、料理を取り分けてあげたり。彼女である私の前でほかの女性に優しく接することは、ジェラシーを感じるところかと思いますけど、私は大好きな友人たちに優しく接してくれて、友達を大切にしてくれていると感じてうれしかった。そういう気を配れるところは、さすが元・ホスト。「モテるだろうな」と客観的に思ってしまいます（笑）。

── さすが元・歌舞伎町ナンバー1のホストですね！普通の男性よりもいろいろなことに気づく能力が高そうです。私生活でもそういう細やかな優しさを感じますか？

加島さん：基本は優しいです。でも私は、そんなサービス的な優しさはいらないと思っていて。彼が素で気楽に過ごしてほしいから気を使わなくていいよ、というスタンスです。なので、私がヒールを履いていてもスタスタ先に行きますしね（笑）。ふたりのときは、素の彼でいてくれていると感じられて、むしろうれしいです。

両親も同席！大がかりなサプライズプロポーズ

城咲仁さんと加島ちかえさんご夫婦

── そこから結婚となったのはきっかけがあったのでしょうか？

加島さん：「いつか子どもがほしいな」とか「結婚したいな」とはなんとなく話すこともありましたが、特に進展なく…。気づいたらあっという間に1年が経ち、私も30歳を超えていました。何より彼はひと回り上です。大人の1年って大きいじゃないですか。具体的な将来が見えないまま2年、3年とつきあっていても時間がもったいないと思って「1年つきあったけど、これ以上進展がなければ、お互い新たな人生を切り開きましょうよ」と言ったんですよ。彼は「今までつきあった女性にそんなこと言われたことはない」と言ってましたけど。

その言葉が届いたのか、そこから半年くらいでプロポーズされました。プロポーズは大掛かりなドッキリプロポーズでして、そのときの様子はYouTubeでも公開されています。当時、私はショーパブの事務所を辞めてフリーで頑張っていたときでした。突然、モノマネの女王であるミラクルヒカルさんとロケのお仕事が入って、ものすごくうれしくて！仁さんがもともとミラクルヒカルさんと仲がよいのですぐに「今度一緒にお仕事することになったよ」と報告しました。でもそれは仁さんによるプロポーズ作戦の仕込みだったんです（笑）。そのときの様子は一部始終撮影されていて、現場には私の両親もサプライズで来ていました。私が家族のことを大好きなのを知っていて呼んでくれていたんです。

1か月限定でホストに復帰。実父がなぜか応援し

おつきあいを始めたころ

── プロポーズの場にご両親が来ているというのはすごいですね。城咲さんとのことはご両親も応援してくれていたんですか？

加島さん：そうですね。つきあって1年目の冬、仁さんが2019年に1か月限定でホストに復帰したことがありました。かつてお世話になった新宿・歌舞伎町のホストクラブ・クラブ愛の愛田会長が亡くなられたときに恩返しといのことでした。それを聞いて私は「ええ!?」ってなって。どういう世界か知らないし、さすがに心配と不安な思いが募って、そのことを実家の両親に電話して相談したんです。そしたら父が「男のロマンやなぁ…頑張って支えてあげなさい。辞めた仕事を期間限定で復帰するにはきっといろんな理由があるんじゃないか」と。父が私の心配ではなくて、仁さんの応援するとは思いもしなかったんですけど…。しかたなく、私も「わかりました」と。応援するといっても何もしてませんが、黙って見守りました。

仁さんはその1か月が終わって疲れ果ててたんですけど、ちょうどそのときに年末だったんです。私が「年末は実家に帰省するのがルーティンなので帰ります」と言ったら「僕も一緒に帰っていい？」となって。それまでおつきあいしている方を連れて帰省したことなどありませんでしたし、両親に言うと、「そうか頑張ったもんな、うちでゆっくりさせてあげなさい」と。すんなりというか、むしろウェルカムな感じで受け入れてました。「もしかしてファンなの？」と思ったくらい（笑）。それで、一緒に帰ったのですが、その帰省がお互い初対面なのに、仁さんは2週間くらいうちの実家にいましたね。

── ホストのお仕事で疲れた娘の彼氏を初対面で家に招き入れるご両親の懐が広いなぁと思ってしまいますが、ご実家での2週間はどんな様子だったのですか？

加島さん：実家での生活で、私も見たことない仁さんを知る機会になりました。仁さんはひとりっ子だし、夜明るいと眠れないタイプだそうで。ご両親とも働いていたので、ひとりで過ごすことが多かったようです。いっぽう、私は5人家族で、常に騒がしい生活音の中で育ってきました。そんな生まれ育った環境の違いがあったので「大丈夫かな」と心配していたのですが、騒がしくても煌々と電気がついた中でも爆睡してたんですよ。うちの実家になじんでいるのが意外でした。

── 城咲さんも爆睡できるほど、心から素で過ごせたんでしょうね。結婚してから、そういう変化や変わったことなどありますか？

加島さん：そうですね。20代、特に独身時代は私も自分中心でしたけど、仁さんとつきあってからは彼の話をまずとことん聞くようになりました。「自分が話したい」というスタンスだったのですが「聞いてあげたい」に変わりましたね。本当にすごく変わったところです。

彼のご両親は中華屋さんを長年経営してきた方。職人気質なところがあり、仁さんも幼いころは仕事に専念する両親に対して、我慢をしないといけないと思っていたようで、言いたいことを言いたいときに言えない部分があったようです。

私は「言わないと伝わらないし、それですれ違うことはよくない。言いたいことを言ったからといって嫌いなることもないから、なんでも口に出していこう」と言いました。それで彼も自分の思ったことや自分の欠点を素直に話すように。無駄な意地を張るのをやめたことで、完璧主義な彼も肩肘張らずに自分の悩みや欠点を話せるようなったようです。その結果、駆け引きをしないで素直に話せる関係になり、夫婦ともども成長していっているなと感じているところです。

…

結婚して3日後に別居生活をすることになった加島さんと城咲さん。それは城咲さんが、実家が経営している中華屋に修行に入ったことが理由ですが、そこには疎遠だった職人である父と息子の関係を修復したいという加島さんの思いがあったそう。お店の味の引き継ぎ方について夫婦でさまざまな葛藤に直面しつつも、いまはご両親と良好な関係を築けているそうです。

取材・文：加藤文惠 写真：加島ちかえ