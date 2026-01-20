俳優の船越英一郎さん（65）が19日、『2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ』の製作発表会見にサプライズ登場。映画シリーズ第2弾で主演することが発表されました。

昭和から平成にかけて数多く制作・放送されていた“2時間サスペンスドラマ”。その新たな可能性を映画館で届ける企画として今回のシリーズが制作され、映画シリーズ第1弾では、名取裕子さん（68）と友近さん（52）がW主演を、シリーズ第2弾では船越さんが主人公を演じます。

■第2弾は「刑事ドラマになるということだけはお伝えできる」

この日、船越さんがサプライズで登場すると、観客からは大きな拍手が沸き起こりました。作品について聞かれた船越さんは「みなさんはこれからご覧になるんで、お二人（名取裕子さん、友近さん）の作品の素晴らしさ、ここで僕があんまりお話しするわけにはいかないんですけれども、まあ面白いですよ。期待してくださいね。ものすごいプレッシャーです、第2弾でございますのでね」と緊張した面持ちで明かしました。

また、2時間サスペンスについては「大きく分けると二つ作品の主軸があったような気がするんですね。そのうちの一つは今回の第1弾、素人のいわゆる探偵が事件の真相に迫っていって解決に導いていく。私も随分そちらもやらせていただきましたが、もう一つは刑事さん、そして警察の関係のスペシャリストが難事件に挑んでいく、王道の本格サスペンスみたいなものと、二つの主軸があると思うんです」と説明した船越さん。

続けて「私は後者のほうを、やらせていただくことになると、今なっております。今、鋭意脚本の制作中ではございます。刑事ドラマになるということだけはお伝えできると思います」と、シリーズ第2弾について紹介しました。