13kg減量に成功した韓国人気ラッパー、ガーターベルトで魅せた“攻めスタイリング”に視線集中

13kgのダイエットに成功したラッパーのイ・ヨンジが、“アイドルセンター級”のビジュアルを披露しファンを驚かせた。

1月19日、所属事務所Mainstream Winterは公式SNSを通じてイ・ヨンジの新たなプロフィール写真を公開した。

【写真】イ・ヨンジ、“-13kgダイエット”で驚きの美しさに

写真の中のイ・ヨンジは、これまでバラエティ番組で見せてきた親しみやすく飾らないイメージを一新し、クールで官能的な魅力を放っている。

特に目を引くのは、大胆なスタイリングだ。イ・ヨンジはデコルテが開いたトレンチコート風のオフショルダートップスに、ミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートで、すらりと伸びる脚線美を披露。さらに、ガーターベルトがデザインされたレースストッキングとブラックのピンヒールを合わせ、一層成熟したムードを完成させた。

13kgの減量に成功したことで、シャープになった顔立ちと引き締まったボディラインがより印象的になった彼女の、自信あふれる眼差しと余裕のあるポーズは、“ラッパーイ・ヨンジ”の新たな一面を予感させ、感嘆を誘った。

（写真＝Mainstream Winter）イ・ヨンジ

イ・ヨンジは以前、YouTubeチャンネル『VOGUE KOREA』を通じてダイエットの秘訣を公開した。彼女は、「デリバリーの食事を断ち、キャベツ、トマト、バナナをミキサーにかけたドリンクを空腹を感じるたびに摂取しながら食事管理を行った」と明かし、話題を集めた。

なお、イ・ヨンジは2019年にHIPHOPサバイバル番組「高等ラッパー」（Mnet）で注目を集めた。その後「SHOW ME THE MONEY 11」（Mnet）で最終優勝を果たし、確かな実力を証明した。