この絵文字が表すミュージカル作品は？猫が主役のミュージカルといえば…！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すミュージカルは？
意外と難しいこのクイズ。
「🐈🗑️🎵🌌🐈⬛」が表すミュージカルは一体なんでしょうか？
ヒントは、野良猫たちの目線で描かれた名作です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「キャッツ」でした！
猫やごみ箱、夜空を表す絵文字から、ミュージカル「キャッツ」であることがわかります。
満月が青白く輝く夜、都会の片隅のゴミ捨て場を舞台に、人間に飼い馴らされることを拒否して、強い意志と行動力を持つ猫たちを描いた物語です。
劇場では、客席からも舞台上の世界観が体験できるように、猫の目線を再現した大きなごみの装飾が施されていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部