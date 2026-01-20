この絵文字が表すミュージカル作品は？猫が主役のミュージカルといえば…！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すミュージカルは？ 意外と難しいこのクイズ。 「🐈🗑️🎵🌌🐈‍⬛」が表すミュージカルは一体なんでしょうか？ ヒントは、野良猫たちの目線で描かれた名作です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「キャッツ」でした！ 猫やごみ箱、夜空を表す絵文字から、ミュージカル「キャッツ」であることがわかります。 満月が青白く輝く夜、都会の片隅のゴミ捨て場を舞台に、人間に飼い馴らされることを拒否して、強い意志と行動力を持つ猫たちを描いた物語です。 劇場では、客席からも舞台上の世界観が体験できるように、猫の目線を再現した大きなごみの装飾が施されていますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部