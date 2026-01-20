ベビースター×チキンの頂点♡濃厚チキン尽くしの新作デカイ登場

おやつタイムに満足感を求める大人女子に朗報。おなじみのベビースタードデカイラーメンから、チキンの旨みをとことん追求した新フレーバーが登場します。スープ・タレ・パウダーの3重構造で仕上げた濃厚な味わいは、ひと口で虜になるインパクト。いつものスナックタイムを、ちょっぴり贅沢にしてくれる一品です♡

チキン尽くしのトリプル味付製法

ベビースタードデカイラーメン（チキンチキンチキン濃厚チキン味）は、スープ・タレ・パウダーすべてにチキンの旨みを重ねた特別仕様。

ベビースター秘伝のチキンスープで練り込んだ麺生地に、濃厚なチキンタレをコーティングし、仕上げに香ばしい鶏ガラ風味のチキン味パウダーをプラス。どこを食べてもチキンのコクが広がります。

スノーマロウ×カンロ♡雪遊び気分を味わう冬限定ショコラが再販売

幅広麺で楽しむ濃厚な食べごたえ

1999年の発売以来親しまれてきた、つまみやすい幅広麺は健在。ザクっとした食感とともに、口いっぱいに広がる濃厚チキンの余韻が楽しめます。

しっかり味だから、そのままはもちろん、お酒のお供や小腹満たしにもぴったり。チキン好きにはたまらない満足感です。

セブン‐イレブン先行でチェック

ベビースタードデカイラーメン（チキンチキンチキン濃厚チキン味）

価格：151.20円（税込）

2026年1月19日（月）より、全国のセブン‐イレブンで順次先行発売。いつものコンビニで手軽に購入できるのも嬉しいポイントです。

見かけたら迷わず手に取りたくなる、存在感のある新作ベビースターです。

内容量：68g

発売日：2026年1月19日（月）より順次

販売場所：全国のセブン‐イレブンにて先行発売

※取扱い状況は店舗により異なります。

チキンの余韻に浸る贅沢スナック

ベビースタードデカイラーメン（チキンチキンチキン濃厚チキン味）は、内容量68g、価格140円（税込151.20円）。チキンの旨みを重ねた濃厚な味わいは、いつものおやつ時間を格上げしてくれます。

チキン好きな自分へのご褒美にも、話題性のあるおやつとしてもおすすめの新作です♪