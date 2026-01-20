ベビースター×チキンの頂点♡濃厚チキン尽くしの新作デカイ登場
おやつタイムに満足感を求める大人女子に朗報。おなじみのベビースタードデカイラーメンから、チキンの旨みをとことん追求した新フレーバーが登場します。スープ・タレ・パウダーの3重構造で仕上げた濃厚な味わいは、ひと口で虜になるインパクト。いつものスナックタイムを、ちょっぴり贅沢にしてくれる一品です♡
チキン尽くしのトリプル味付製法
ベビースタードデカイラーメン（チキンチキンチキン濃厚チキン味）は、スープ・タレ・パウダーすべてにチキンの旨みを重ねた特別仕様。
ベビースター秘伝のチキンスープで練り込んだ麺生地に、濃厚なチキンタレをコーティングし、仕上げに香ばしい鶏ガラ風味のチキン味パウダーをプラス。どこを食べてもチキンのコクが広がります。
スノーマロウ×カンロ♡雪遊び気分を味わう冬限定ショコラが再販売
幅広麺で楽しむ濃厚な食べごたえ
1999年の発売以来親しまれてきた、つまみやすい幅広麺は健在。ザクっとした食感とともに、口いっぱいに広がる濃厚チキンの余韻が楽しめます。
しっかり味だから、そのままはもちろん、お酒のお供や小腹満たしにもぴったり。チキン好きにはたまらない満足感です。
セブン‐イレブン先行でチェック
ベビースタードデカイラーメン（チキンチキンチキン濃厚チキン味）
価格：151.20円（税込）
2026年1月19日（月）より、全国のセブン‐イレブンで順次先行発売。いつものコンビニで手軽に購入できるのも嬉しいポイントです。
見かけたら迷わず手に取りたくなる、存在感のある新作ベビースターです。
内容量：68g
発売日：2026年1月19日（月）より順次
販売場所：全国のセブン‐イレブンにて先行発売
※取扱い状況は店舗により異なります。
チキンの余韻に浸る贅沢スナック
ベビースタードデカイラーメン（チキンチキンチキン濃厚チキン味）は、内容量68g、価格140円（税込151.20円）。チキンの旨みを重ねた濃厚な味わいは、いつものおやつ時間を格上げしてくれます。
チキン好きな自分へのご褒美にも、話題性のあるおやつとしてもおすすめの新作です♪