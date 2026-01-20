日本サッカー協会(JFA)は19日、日本代表が3月28日(日本時間29日)にスコットランド代表と同国で国際親善試合を行うと発表しました。

森保一監督率いる日本代表は6月に開幕するFIFAワールドカップでグループFに入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB(3月に決定)の3か国と対戦。一方のスコットランド代表もW杯出場を決めており、グループCでブラジル、モロッコ、ハイチと対戦します。

すでに日本代表はこの試合の3日後の3月31日(日本時間4月1日)、イングランドとアウェーで国際親善試合を行うことを発表しており、今回のスコットランド戦とあわせて英国アウェー2連戦が行われることになりました。

スコットランド代表はFIFAランキング36位(日本代表は18位)。日本との過去の対戦成績は1勝0敗2分となっています。また、同国リーグではセルティック所属の日本代表FW前田大然選手をはじめ、多くの日本人選手がプレーしています。

森保監督は協会を通じ、「FIFAワールドカップ2026本大会を見据えた対戦で、フィジカル的にも恵まれた強いチームは、我々のチーム力の底上げを図るなかでベストな相手だと思います」とコメントしています。

▽森保一監督 コメント現在日本人選手が多数プレーするスコットランドで、スコットランド代表と対戦できることをとてもうれしく思います。FIFAワールドカップ2026本大会を見据えた対戦で、フィジカル的にも恵まれた強いチームは、我々のチーム力の底上げを図るなかでベストな相手だと思います。スコットランドの方たちが非常に情熱的なことは世界的にも知られています。その熱狂的なサポーターがつくるスタジアムの雰囲気に揺さぶられないよう、プレッシャーに打ち勝ち、我々も日本一丸で勝利を掴み取りたいと思います。