俳優の沢尻エリカさん（39）が19日、舞台『ピグマリオン−PYGMALION−』（1月20日〜東京公演ほか）の取材会にA.B.C-Zの橋本良亮さん（32）や六角精児さん（63）たち、共演者と共に登場。舞台の稽古について振り返りました。

今回、沢尻さんが2年ぶりに主演をする舞台『ピグマリオン−PYGMALION−』は、1912年に英国人劇作家で、ノーベル賞作家のジョージ・バーナード・ショーさんが執筆した不朽の傑作喜劇。1913年にウィーンで初演されて以来、世界中で上演され続けている名作です。

舞台では、沢尻さんが演じる主人公・花売り娘のイライザが、六角さん演じるヒギンス教授と出会い、公爵夫人へと生まれ変わる姿が描かれ、橋本さんは上流階級の家庭で育った、フレディ・エインスフォードヒルを演じます。

取材会で沢尻さんは「今回、なかなか普通じゃないというか、スケジュールが合う人たちの中で集まれる人たちで稽古が進んでいったので、順番に作り上げていくっていうのがどうしてもできなくって。そこは大変な部分はあったんですけど、本当にみんないいチームワークだったなって思います」と、多忙な中での舞台稽古を振り返りました。

また、橋本さんは劇中でのワルツを踊るシーンの最初の稽古を振り返り、「大半の人が初だったんですよ、ワルツを踊るのが。“それではやっていきましょう”っていう時に、結構みんなボロボロだったんですよね。でも、その時に初っぱなからできたのがエリカさんなんですよ。（ワルツは）男性軍が最初にリードというか、エスコートをしていくんです、男性が女性に対して。エリカさんは最初の時に完璧だったので、“エリカさんが男性陣をリードしている”みたいな。そんな稽古中でした」と沢尻さんの当時の様子を明かしました。

橋本さんの話を受けて、沢尻さんは「（その時は）“もしかしたら、ダメかもしれない”って思って。（今は）すごくまとまって、見られるレベルにはなったんじゃないかなと思います」と笑顔を見せました。