元タレントの田代まさしさんが、人気タレントと久々の再会を喜んだ。

１８日付のインスタグラムで「今日は電撃ネットワーク南部虎弾三回忌クレイジーナイトに参加させて頂きました！山ほどお世話になった南部さんの天国からの声には胸が熱くなりました」と２０２４年１月２０日に脳卒中のため亡くなった、パフォーマンス集団「電撃ネットワーク」の南部虎弾（なんぶ・とらた、本名・佐藤道彦＝さとうみちひこ）さん（享年７２）を悼む会に参加したことを報告。

「シークレットゲストではモノマネ女王のミラクルひかるちゃんが登場！」と明かし、「久しぶりに会えて嬉しかったーｗさすがの芸に感激しました！」とタレント・ミラクルひかるとの２ショットをアップした。

この投稿には「最高にＣＯＯＬ」「もう、三回忌なんですね」「活躍する姿を見せてあげてください」などの声が上がっている。

田代さんは２４年１２月３０日のフジテレビ系特番「超しらべてみたら」にＶＴＲで出演し、久しぶりの地上波復帰。現在はシルバーヘアで変ぼうした姿が「ダンディですね」「少しふっくらされたみたい」と話題になっている。