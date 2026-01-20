テレビ初公開の新築豪邸に潜入！家主はプリンスやエルトン・ジョンも愛用した“ファッション界の重鎮”

本日1月20日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』との合体2時間スペシャルを放送。

今回は、ある世界的ファッションデザイナーが軽井沢に建てたばかりの新築大豪邸に森泉が潜入する。

昨年9月に完成したばかりという、世界的ファッションデザイナーの軽井沢にある新築豪邸をテレビ初公開。

プリンス、エルトン・ジョンといった大物スターが愛用したファッションを手掛け、辛口でおなじみの“ファッション界の重鎮”の邸宅に森泉が潜入する。

内装を自らデザインしたという家主こだわりの新築豪邸に足を踏み入れた森は、開口一番「お店みたい」と興奮。

玄関からリビングまで続くガラスレンガの壁や、アートギャラリーのように香水がディスプレイされた廊下といった、常人離れしたセンスあふれる空間が広がり、スタジオの高嶋ちさ子も「考えもつかない…」と、家主の圧倒的な独創性に驚く。

リビングに一歩入ると、室内はグレーが基調の黒や赤をアクセントに配したモダンな空間が。「会員制サロンみたい」と、小泉孝太郎と藤森慎吾が感嘆の声を上げる。

リビングに面した大きな窓には軽井沢の四季折々の絶景が広がり、腕時計を模したアンティークのサイドテーブルや洗練されたソファ、まるでアートのような愛犬用のベッドなどが置かれ、細部に至るまで家主の美学が貫かれている。

そして、驚くべきは、壁や柱、手すりといった角がすべて曲線（アール）で構成されていること。この極めて手のかかる施工を依頼した結果、「担当した5人の大工が口を利いてくれなくなった」と衝撃の裏話も家主の口から明かされる。

さらに、白黒の幾何学模様の壁に鮮やかな赤い収納が際立つキッチン、座って浴びることができるシャワースペースも設けられた浴室など、部屋1つ1つに家主のセンスが光る。

2階へ上がると、森はスペースによって天井の高さが変えられていることに着目。開放感を与える吹き抜けや、あえて天井を低くして落ち着きを保った寝室など、緻密な計算に脱帽する。

さらに家主からは、「将来はクロワッサンを食べるためだけのガラス張りの部屋を作りたい」という規格外の構想も飛び出す。また、豪邸の隣にはミュージアムも併設されており、館内には、家主がこれまでに手掛けた華やかな作品や衣装がずらりと並ぶ。

そんな規格外の豪邸に暮らす世界的ファッションデザイナーはいったい誰なのか？

さらに番組では、茨城県で170年以上、老舗味噌蔵を受け継ぐ一家に密着。

敷地3000坪の広大な敷地での暮らしと、伝統を守り続けるにあたっての“切実な事情”にも迫っていく。