「ボッテガ・ヴェネタ」がバレンタインコレクション発売、レザーでハートモチーフを刺繍や編み込みで表現

「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」が、バレンタインデーに向けたカプセルコレクションを発売した。全国のボッテガ・ヴェネタ店舗と公式オンラインサイトで取り扱っている。

同コレクションでは、ブランドの象徴であるイントレチャートと、愛をモチーフにしたハートデザインを組み合わせた。バッグは「ミニ アンディアーモ」（110万円）、「ハートハート」（90万7500円）、「アンディアーモ クラッチ」（53万9000円）、「ジョディ」（48万9500円）をラインナップ。レザー製のハートモチーフは、皮革技術よりも精緻な造形を可能にする型抜き専用工具によってカッティングし、幾何学的でリズミカルなニュアンスを添えた。また、イントレチャート技法で編み上げたパネルをハート型のパーツとして取り入れるなど、熟練した職人の手仕事が反映されている。

スモールレザーグッズでは、「ダストバッグ」（41万2500円）、「コンサートポーチ」（41万2500円）、「パスポートケース」（14万8500円）、「スモールウォレット」（12万4300円）、「カードケース」（9万9000円）を用意。いずれもハートモチーフをチャームやジッププラーとして取り入れ、コントラストを効かせたリップスティックレッドがアクセントとなっている。本体のカラーは、ローズペタル、マッチャに加え、スモールレザーグッズ限定のシーソルトを揃えている。

■ボッテガ・ヴェネタ：公式オンラインストア