日本テレビ系で放送していた「行列のできる相談所」。5年ぶりに「行列のできる法律相談所」と番組タイトルに「法律」が復活！本日1月20日（火）よる9時〜10時54分「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」を放送。芸能人の法律相談に史上最強の弁護士軍団が挑む！

弁護士軍団が選ぶ「芸能人事件簿」をランキング形式で大発表！昨年話題になり2026年も注目の出演者がゲストで登場し、悩みを相談する。

昨年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優・中村橋之助と、元乃木坂46で俳優の能條愛未は、婚約発表後バラエティー番組初共演。幸せオーラ全開の2人が気になる「知っておきたい夫婦トラブル事例」に、弁護士軍団がズバッと判定！さらに能條は、当番組のアシスタントである市來玲奈アナウンサーが乃木坂46時代の同期！10年ぶりの再会・共演を果たす。

映画『8番出口』の「おじさん」で遅咲きブレイクを果たした河内大和の悩みは「SNSのアカウント乗っ取り」。有名人のアカウント乗っ取りは年々増加し、偽アカウントが詐欺サイトに誘導するなど問題に。なりすましアカウントへの対処方法とは？

昨年のM-1グランプリ王者・たくろうは、同じく昨年話題となったミャクミャクとトリオ漫才を披露！そして、たくろうがスタジオ騒然の重大発表を…その内容とは？

浜辺美波の自らの偽物グッズに関するお悩み、長嶋一茂の“ハワイ拘束事件”、なべやかんの裏口入学真相告白…と、現代社会を取り巻く問題を史上最強の弁護士軍団がぶった斬る！

■出演者

【MC】東野幸治

【ゲスト】長嶋一茂 浜辺美波 中村橋之助 能條愛未 河内大和 たくろう ミャクミャク

【レギュラー】後藤輝基 井上芳雄 ／ 磯野貴理子

【弁護士】史上最強の弁護士軍団

【アシスタント】市來玲奈（日本テレビアナウンサー）