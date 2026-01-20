この記事をまとめると ■新型RAV4の販売が抽選や得意客向けでスタートした ■トヨタ車ではディスプレイオーディが標準になりつつありカーナビの採用が減っている ■他社ではまだまだカーナビをオプションで用意しておりトヨタが時代を先取りしている

トヨタ車ではカーナビの採用が減りつつある

新型トヨタRAV4が2025年12月17日に日本国内で正式発売された。メーカーから配車される初期ロット台数が限定的であり、そして初期ロット以降の供給体制がはっきりしていないことから、抽選で購入者を決めるトヨタ系正規ディーラーが多く見受けられ、抽選制を取らないところでも、信用のおける得意客（転売などをしない人）に優先的に割り当てているところもあるようだ

そんなRAV4の話を聞きに、あるトヨタ系正規ディーラーを訪れると、「RAV4には事実上カーナビがないのです」とセールスマンが話してくれた。現状でもほとんどのトヨタ車では、コネクティッドサービスのひとつとして、「コネクティッド（クラウド）カーナビサービス」が利用できるようになっている。当該車両の初度登録から5年までは無料でサービスが受けられ、6年目以降から有料になっているのである。

ただ、ダイハツからのOEM（相手先供給ブランド）車となる、ライズとルーミーで用意されるディスプレイオーディオ（ルーミーは全車標準装備、ライズは全車メーカーオプション）では、ダイハツのディスプレイオーディオによるコネクティッドサービスとなるので、そもそもカーナビサービスはない（スマホアプリのナビ機能を活用する）。

RAV4でもクラウドナビサービスはあるのだが、初度登録のタイミングから利用料が発生する。注文時限定では5年パック（4万8400円［税込］）、3年パック（２万9040円［税込］）が用意され、納車されてからは年額プラン9680円（税込）、月額プラン880円、（税込）と有料プランが用意されている。前述したセールスマンの「カーナビがない」というのは、いままでの5年間無料で使えるサービスがなくなったということを意味していたようである。

スマホ世代ともいえる若年層から見れば、ルートガイドを行う専用ナビゲーションを使う（別料金もかかる）というものよりは、使い慣れたスマホアプリによる地図情報サービスを、車載ディスプレイに映し出して使うほうがタイパ（タイムパフォーマンス）もコスパ（コストパフォーマンス）もよいということもあり、RAV4では5年間無料サービスすらなくなったのかもしれない。

全車ディスプレイオーディオ化でトヨタがまた強くなる

しかし、話を聞いたセールスマンからは、「そうはいってもカーナビで慣れてきた、私のような年配層はスマホアプリのサービスを使いにくいと感じる人も目立ちますし、使い慣れているのはカーナビとなりますのでご説明には慎重になってしまいます」といったような話も聞いている。

はじめからサービス料が課金されるとはいえ、ディーラーオプションのカーナビを総額30万円近くかけて装着するよりは安上がりなのだが、注文時にサービスを利用するかしないかの決断をすぐできるかは、難しいのかもしれない。

この動きは、当然今後登場してくるトヨタの新型車でも踏襲されていくことになるだろう。メーカーとしても綿密な市場調査をした結果の判断なのだろうし、若年層のライフスタイルを見れば納得のいくような話にも見える。

諸外国ではそもそも日本ほどカーナビという製品自体のニーズは高くはない。都市計画の行き届いているアメリカでは地番の規則性を覚えれば地図画面での案内はいらないし、そもそも日本人ほど地図が読み込める人が少ないともいわれている。さらに現地では、バックガイドモニターが義務装着となっているので、車載ディスプレイにスマホアプリの地図サービス画面を映し出して使うのが、すでに一般化している。

それでは、還暦近い筆者は今後どうするか考えたのだが、カーナビ世代でもある筆者はカーナビとしての地図画面がないと寂しいこともあるので、年額9680円（5年や3年パックに入っても年額は同じ）なら、クラウドカーナビサービスを利用することに決めた。

ただトヨタ以外のメーカーでは、カーナビはまだディーラーオプションで数十万円するものを装着するものがメインとなっている。日系ブランド内でトヨタだけが数段先に進んでおり、トヨタ以外のディーラーでクラウドナビと聞いても、的確な説明ができるセールスマンにはほとんど遭遇することもない。

今後一度でもトヨタ車に乗ってしまうと、カーナビだけ見ても、トヨタ以外のメーカーの説明を聞くと「えっ？」となってしまうので、その点でもトヨタ一強を後押ししてしまうかもしれない。