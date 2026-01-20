17日、愛知県豊田市の集合住宅で起きた火災で、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。死因は火事によるものではなく、首を絞められたことによる窒息死だということがわかりました。

■集合住宅で火事…焼け跡から女性遺体 「殺人・放火事件」として捜査

川満万理佳記者（news zero）「現場となったアパートの前には規制線が張られています。3階にはシートのようなものが張られています」

19日も朝から現場検証が行われた豊田市の集合住宅。この場所で17日早朝、「隣人宅の通気口から白煙が出ていて焦げ臭いにおいがする」と119番通報があり、3階の一室が燃える火事が発生しました。

近隣住民

「（午前）4時くらいにガチャンとすごく大きな音がして目が覚めて。玄関に出たら換気扇から煙が出ていた」

消防が駆けつけたところ、この部屋で1人で暮らしていた会社員の小川晃子さん（42）が遺体で見つかりました。警察は、「殺人・放火事件」として捜査しています。

■ベッドの上で女性死亡 何者かが殺害後、寝室に火をつけたか

警察などによりますと、現場は、名鉄豊田市駅から3キロほどの住宅街にある集合住宅。

小川さんの部屋は玄関が施錠されていたため、消防隊員は、ベランダから突入。寝室に入ると、ベッドの上で小川さんがあおむけの状態で死亡しているのが見つかりました。

そして、司法解剖の結果、死因は火事によるものではなく、「首を絞められたことによる窒息死」だと判明したのです。

特に激しく燃えていたという寝室。その後の警察への取材で、室内には荒らされた形跡が確認されていないことが新たにわかりました。

警察は、何者かが小川さんを殺害後、寝室に火をつけたとみて調べていて、逃げた人物の行方を追っています。

■事件2日前には“警察出動するトラブル” 関連含め調べ進める

小川さんの勤務先の関係者

「（小川さんは）活発で真面目でよく働いてくれていた。先週金曜日（16日）も出勤していたが、変わった様子があったとは聞いていない」

事件前日の16日も出勤していたという小川さん。16日の午後5時40分から当日（17日）の午前4時40分ごろの間に殺害されたとみられています。

実は、事件の2日前には近隣住民から通報があり、“警察が出動するトラブル”も起きていました。

近隣住民

「髪の毛が茶髪でその男性がまっすぐ3階に上がっていって、（小川さんの部屋の）ドアを蹴ったりしていたらしい」

「すごくわめいていました。『オラー』とか、ドンドンドンドンとか、『出てこい』みたいなこと言ってたのか。1時間くらい続いて、大声でこっちに聞こえるくらいだった」

近隣住民が目撃したというのは、男性が小川さんの部屋の玄関ドアをたたき、大声で叫ぶ様子。男性は小川さんの知人で、酒に酔っていたため、酔いが覚めるまで警察に50分ほど保護されました。

さらに、同じ日の夜にも。

同じアパートの住人

「怒鳴り声が聞こえて警察が来た。（午後）7時半くらいまで。（男性は）『（酒）飲んでねぇよ』ってそればっかり。赤い服着てた」

近隣住民

「男性が興奮し始めて、女性と何やら言い争いを始めた。『仕事は行かなきゃダメだよ、これから仕事でしょ！』と。男性はそれを嫌がってる感じ」

近隣住民によると、この日1日で3回も警察が来たといいます。

警察は、このトラブルと今回の事件との関連も含めて調べを進めています。

