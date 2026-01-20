全国のＰＴＡ組織でつくる公益社団法人「日本ＰＴＡ全国協議会（日Ｐ）」を巡る背任事件に絡み、契約締結などの権限がないのに日Ｐ事務局ビル改修工事の代金を工務店に支出し、日Ｐに損害を生じさせたとして、日Ｐが元参与（背任罪などで１審有罪、控訴中）や工務店代表ら３人と２法人に対し、計約２０００万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

関係者への取材でわかった。

日Ｐは訴状で、元参与が２０２２年８月〜２３年１月、法的根拠がないのに工事代金として約１９００万円を日Ｐの口座から工務店に支出し、日Ｐの財産権を侵害したと主張。工務店代表らは元参与に契約締結の権限がないことなどを知りながら、共同の不法行為で日Ｐに損害を与えたとしている。

訴状では、代金のうち約１２００万円は、工務店から元参与が実質的に運営する会社に送金され、元参与が引き出したとしている。

３人と２法人は争う方針だ。工務店代表の代理人弁護士は読売新聞の取材に「契約は有効に成立しており、代金には相当性がある。財産権を侵害していない」と反論している。

背任事件で元参与は、工事代金の水増しで日Ｐに損害を与えたとして背任罪などに問われ、１審・さいたま地裁で懲役３年の実刑判決を受けた。東京高裁に控訴している。