「3人とも天使」「みんな可愛い」共演女優の3ショットに絶賛の声
女優の吉田美月喜が18日、自身のインスタグラムを更新。映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』で共演する南沙良、出口夏希との3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】南沙良、出口夏希ら、女優たちの華やかなドレス姿
吉田は「ALL GREENS 幸です」とコメントを添え、17日に開催された同作の公開記念舞台あいさつ時のオフショットを投稿。肩を寄せ合い、ピースサインを見せる3人の自然体な表情が印象的だ。
この投稿に対し、ファンからは「みんな可愛い」「可愛い3人」「三者三様の可愛さ素晴らしい」「3人とも天使」「これは天使の行列だと思います」といった声が相次いで寄せられている。
引用：「吉田美月喜」インスタグラム（＠mizukiyoshida_official）
