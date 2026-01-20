石川梨華41歳に見えない！ ミニスカ＆網タイツ姿で報告に反響
モーニング娘。元メンバーでタレントの石川梨華が19日に自身のインスタグラムを更新し、同日41歳の誕生日を迎えたことを報告。たくさんの祝福が集まった。
【写真】41歳に見えない！ 石川梨華、ミニスカ＆網タイツ姿
石川が「ヨンイチ 2026.1.19 本日41歳になりました！」と報告し、「昨年、しじゅうの年は デビュー25周年の年でもあったので 沢山皆さんに会える機会がありました！ 会いにきてくれてありがとう」と1年を振り返るとともに感謝。「さて、ヨンイチになった今年のテーマは『ほどほどに』にしようと思います！」「家事育児はもちろん 体力作りやお仕事など 自分の年齢にあった『ほどほどスタイル』を目標に やっていきたいと思ってますともつづっている」と思いをつづっている。
そんな石川はバースデーイベント用の撮影風景を公開。「今回のバースデーイベントのグッズのテーマは 大人、セクシーをイメージしました」と明かし、「ミニスカートに編みタイツにピンヒール めっちゃ大人セクシーでしょ？w」と「ｗ」を生やしながらも自分自身によるコーディネートをアピールしている。
この投稿にファンからは誕生日お祝いのコメントが殺到したほか、同じモー娘。OGの矢口真里からは「４１歳だと！？みみみみえない」という驚きの声が寄せられている。
■石川梨華（いしかわ りか）
1985年1月19日生まれ、神奈川県出身。2000年にモーニング娘。4期メンバーとしてデビュー。2005年にモーニング娘。を卒業後、音楽活動に加え、ドラマ、舞台、バラエティ番組など幅広く活躍している。2017年に結婚し、現在は2児の母。現在は子育てをしながら、イベントや雑誌のモデルとしても活動中。
引用：「石川梨華」インスタグラム（@rika_ishikawa_official）
【写真】41歳に見えない！ 石川梨華、ミニスカ＆網タイツ姿
石川が「ヨンイチ 2026.1.19 本日41歳になりました！」と報告し、「昨年、しじゅうの年は デビュー25周年の年でもあったので 沢山皆さんに会える機会がありました！ 会いにきてくれてありがとう」と1年を振り返るとともに感謝。「さて、ヨンイチになった今年のテーマは『ほどほどに』にしようと思います！」「家事育児はもちろん 体力作りやお仕事など 自分の年齢にあった『ほどほどスタイル』を目標に やっていきたいと思ってますともつづっている」と思いをつづっている。
この投稿にファンからは誕生日お祝いのコメントが殺到したほか、同じモー娘。OGの矢口真里からは「４１歳だと！？みみみみえない」という驚きの声が寄せられている。
■石川梨華（いしかわ りか）
1985年1月19日生まれ、神奈川県出身。2000年にモーニング娘。4期メンバーとしてデビュー。2005年にモーニング娘。を卒業後、音楽活動に加え、ドラマ、舞台、バラエティ番組など幅広く活躍している。2017年に結婚し、現在は2児の母。現在は子育てをしながら、イベントや雑誌のモデルとしても活動中。
引用：「石川梨華」インスタグラム（@rika_ishikawa_official）