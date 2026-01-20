内田理央のギャップすごい！ “特攻服”姿→高級クラブ・ホステス姿のオフショットに反響
女優の内田理央が19日にインスタグラムを更新し、自身が出演するドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）第2話をアピール。りりしい特攻服姿や、高級クラブのホステス姿をオフショットに反響が寄せられている。
【写真】特攻服ヤンキー→高級ホステス 内田理央のギャップがすごい
『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本環奈）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。
内田は、名古屋･錦の高級クラブで働きながら中学1年生の息子を育てるシングルマザーで、湖音波とはヤンキー時代からの大親友で“マブダチ”城島麗奈を演じている。
第2話が放送された19日、内田は放送前に第2話をアピールするとともにオフショットを公開している。写真は、ヤンキー時代の麗奈の紫の特攻服姿でバイクにもたれかかる姿のほか、夕暮れ時の空をバックにポケットに両手をつっこみたたずむかっこいい姿。さらには、現在パートですっかり大人の女性となった麗奈としての姿も。
コメント欄には「ヤンキーりおちゃんかっこ可愛すぎる」「りおりお強そう♪」「特服姿の理央ちゃんかっこ可愛い」といった声が寄せられている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」インスタグラム（@rio_uchida）
【写真】特攻服ヤンキー→高級ホステス 内田理央のギャップがすごい
『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本環奈）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。
第2話が放送された19日、内田は放送前に第2話をアピールするとともにオフショットを公開している。写真は、ヤンキー時代の麗奈の紫の特攻服姿でバイクにもたれかかる姿のほか、夕暮れ時の空をバックにポケットに両手をつっこみたたずむかっこいい姿。さらには、現在パートですっかり大人の女性となった麗奈としての姿も。
コメント欄には「ヤンキーりおちゃんかっこ可愛すぎる」「りおりお強そう♪」「特服姿の理央ちゃんかっこ可愛い」といった声が寄せられている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」インスタグラム（@rio_uchida）