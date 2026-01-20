『キンパとおにぎり』“大河”赤楚衛二＆“リン”カン・ヘウォンがキス「キュンキュンした」「ドキドキとまらない」の声
赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第2話が19日に放送。大河（赤楚）とリン（カン・ヘウォン）のキスに反響が集まっている。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第2話より
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
大河はリンの部屋探しを手伝う中で、彼女が一年後に帰国する現実を知ってしまう。家の内見を重ねるほどふたりの距離は縮まるが、将来への不安からリンへの想いを胸にしまう大河。一方、雰囲気はいいのにデートに誘われず落ち込むリンは親友から文化や国境を越える恋の難しさを告げられる。迷い続けた末、大河はリンを水族館へ誘う。
デートはなかなか思い通りにいかなかったが、大河はデートの終盤で「今日、デートも全然うまくいかなくて、自分がどんどんダメに思えてきちゃって。でも、リンさんといると気持ちが軽くなったっていうか。前を向ける気がするんです。僕、リンさんのことが好きです。つきあってもらえませんか？」と告白。リンはうれしそうに「はい」と頷いた。
後日、大河とリンは公園へ。リンはグローブジャングルに乗り、大河はそれを回していた。話している中で、大河は自分の近くにリンが来るようにグローブジャングルを回し、キス。リンは「うれしい」と言って、大河に抱きつくのだった。
大河とリンのキスに、視聴者からは「かわいい！！！」「最高」「キュンキュンした」「このふたりのイチャイチャを一生見てたい」「ドキドキとまらない」などの反響が集まっている。
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。
