¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾×·â¥é¥¹¥È¤Ë¤¢Á³¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ó¤À¤è¡Á¡×¡ÖºÇ°¤¹¤®¤Æµã¤±¤¿¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡¾¾²¼Æà½ï¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾×·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ó¤À¤è¡Á¡×¡ÖºÇ°¤¹¤®¤Æµã¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÛÄê³°¤Î±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤ÈÎÜÈþ»Ò¡ÊÇòµÜ¤ß¤º¤Û¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¸íÇ§¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É×¡¦°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤ÎÊÝ¸±¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Î»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÈæÀ»»Ò¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡°ì¼ù¤ÎÀ¸Â¸¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¡¦ÎÜÈþ»Ò¡ÊÇòµÜ¤ß¤º¤Û¡Ë¤ò¸ý»ß¤á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢500Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¼«¤éÈà½÷¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¦À»»Ò¡£Ä©È¯Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ëÎÜÈþ»Ò¤Ë¡¢À»»Ò¤Ï¡ÈÉ×¤È¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡É¤ÈÅÁ¤¨¸½¶â¤ò¼êÅÏ¤¹¡£
¡¡°ì¹ï¤âÁá¤¯Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤À»»Ò¤Ï¡¢°ì¼ù¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ»»Ò¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¼Ó½Õ¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢À»»Ò¤Ï¿´ÍýÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢Â¿³Û¤Î¸½¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÎÜÈþ»Ò¤Ï°ì¼ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸½¶â¤òÀ»»Ò¤«¤é´¬¤¾å¤²¤è¤¦¤È²èºö¡£¤½¤·¤Æ°ì¼ù¤Ï¡¢ÎÜÈþ»Ò¤¬ÊÌ¤ÎÃË¤ÈÅ¹¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¿´¤ÎÒêÀÕ¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿À»»Ò¤¬¼«¼ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»¡½ð¤Ø¡£ÅþÃå¤¹¤ë¤ÈÀ»»Ò¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë°ì¼ù¤«¤éÃå¿®¤¬Æþ¤ë¡£À»»Ò¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢°ì¼ù¤Ï¾Ã¤¨Æþ¤ê¤½¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¡ÖÎÜÈþ¤ò¡Ä»¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»¡½ðÆâ¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿À»»Ò¤¬Î©¤Á¿Ô¤¯¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÂè3ÏÃ¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡Ä¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ó¤À¤è¡Á¡×¡ÖÅ¸³«¤¬·ã¥ä¥Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖºÇ°¤¹¤®¤Æµã¤±¤¿¡×¡Ö°¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¤¹¤®¤Æ¤Æ¤â¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
