久米宏とは何か。「プロの意地悪」という定義はどうだろう？

【画像】「100人いるとしたら51人に嫌われなさい」“プロの意地悪”久米宏の若かりし頃を見る

プロと言うにはわけがある。誰だって10人いれば10人に愛されたいのが人情だからだ。なので意地悪を徹底するのは大変なこと。



久米宏氏 ©文藝春秋

本人の著書には、

「人気を保つためには、6割の人に嫌われ、4割の人から好感をもたれるのがバランス的にはいちばんだと僕は考えている」

とある。

「10人いたら2人に伝わればいい」という久米宏の言葉

この手のことは他にも言っていて、元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太氏は久米の助言として「100人いるとしたら51人に嫌われなさい」と言われたと証言している。

他にも、「10人いたら2人に伝わればいい」という久米宏の言葉を雑誌で読んだことがある。もしかしたら「3人」だったかもしれない。

いずれにしても、数の比率は違えど、久米宏は大多数に嫌われてナンボと思っていたわけだ。だから「プロの意地悪」であり、歯に衣着せぬ、ああいう芸風を徹底できたのだろう。嫌われることを計算に入れるのはなかなかできない。意地悪を徹底するのは難しい。

久米宏全盛の時代、テレビやラジオの魅力は生放送だった。何が起きるかわからない魅力があり、そういう意味でも選挙特番は見逃せなかった。混沌とした中で非日常の現場をさばいていく久米宏。それどころか率先してかき回す久米宏。生放送の魅力がそこにあった。

さてここで思う。久米宏は視聴者のことを第一に考えていたと言われる（自分でも言っている）。

だが視聴者とは何か？ 視聴者は善人の集まりなのか？

実は本当に意地悪なのは視聴者であり、久米宏は視聴者の欲求を代理で晴らしていただけなのかもしれない。つまり「意地悪」に徹することは少数派になる覚悟ではなく、多くの視聴者からウケたいという野心もあったからではないか。

誰もがやらない切り口を武器にする突破口に気づいたのだ。そこに気づく人は他にもいたかもしれないが、覚悟して徹底できる人はいなかった。

最近の言葉でいうなら久米宏は視聴者に“寄り添って”いたのだろう。しかし久米宏にはそんなやさしい表現は似合わない。私を含む意地悪な視聴者（大衆）が何を求めているかという嗅覚を瞬時に働かせ、見事に意地悪を「提供」していた。久米宏は、サービス業としてのテレビを誰よりも自覚的に実践していた人だったのかもしれない。こういう言い方のほうが健全に思えてきた。

久米宏は自分では「司会者」と名乗り、記者ではないと…

さらに言えば、意地悪とは下世話さだけではない。ジャーナリズムとも相性が良さそうだ。

久米宏は自分では「司会者」と名乗り、現場を取材する記者やジャーナリストではないとよく言っていた。記者に対するリスペクトもあったのだろう。

しかしジャーナリズムって、現場を知っていればそれでよいのだろうか？

あえて言うならジャーナリズムには意地悪さも必須ではないか。だって、お上や権力者から言われたことにそのまま素直に従う人よりも、その都度「それは本当か？」と疑う心を持つ人のほうがジャーナリストに合うはずだ。少しぐらい疑り深い人のほうがこちらも安心できる。

映画『記者たち 衝撃と畏怖の真実』（ロブ・ライナー監督）には、新聞社支局長のこんなセリフがある。

「政府が何か言ったら、記者として必ずこう問え。『それは本当か』と」

それでいうと久米宏はジャーナリストではなかったが、疑り深いという意味ではその精神を持っていた。「ニュースステーション」での久米の番組ポリシーは「中学生でもわかるニュース」と言われたが、それはわかりやすさだけでなく、中学生でも疑問に思うことをちゃんと代弁できるのか、もあったのではないか。「知る」ことを提供できるのかという。

久米宏死す、を受けてメディアは過去記事を再掲している。興味深かったのがこちらの記事だ。

・〈追悼〉久米宏さん死去 「ニュースステーション」の光と影 筑紫哲也さんが語っていた「久米流」の巧みさ（東京新聞2026年1月13日）

まず次の言葉に目をとめた。「久米さんは自民党が目の敵にしていたが」との問いに対して、

《“司会者”にもかかわらず“ジャーナリズム”をやっていた証拠です。》（筑紫哲也）

ああ、つまり「意地悪とジャーナリズム」のことを言っていないか。

与党の政治家が放送局の電波停止を平気で口に…

ツッコむべきポイントを嗅ぎ取り、そして実際に臆せず声に出す。むしろ記者でちゃんとできる人がどれぐらいいるのか。ライバルとも言われた筑紫哲也は気づいていたのだろう。

この元記事は「2004年3月24日」のものだ。2004年に終了したテレビ朝日「ニュースステーション」の意義を振り返った記事だった。筑紫以外にもインタビューが載っていて、ギョッとするのは「自民党衆院議員 八代英太氏」の言葉だ。久米宏は公平、公正という原点を逸脱していたとし、

《自民党幹部のテレ朝出演拒否問題も、本当は（電波使用の）免許を取り上げたいほどだった。報道によって、政権が転覆し、人々の暮らしが台無しになる可能性もある。》

与党の政治家が放送局の電波停止を平気で口にしていた。こういうのを読むと、あの頃は「普通に」圧力があったことを思い出す。政治家が久米を目の敵にしているという記事を当時たくさん読んだ。現在は圧力うんぬんの前に、メディア側が勝手に萎縮している感じもする。政治側にとって、これほど都合のいい時代もない。

久米宏の訃報を受けて「久米さんのようなことはもうできない」「特別な人だった」という追悼ムードがメディアにある。しかし勝手に久米宏を過去のものにしているのは自分たちではないか？

無難な追悼ニュースを見て、本人はあの調子で「予定調和でつまんないねぇ」とクックックと笑っているかもしれない。

（プチ鹿島）