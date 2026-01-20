聴き覚えのあるギターリフ。ロックンロールの名曲『キャロル』で映画は始まる。僕はローリング・ストーンズのカバーで知ったけど、元はチャック・ベリーの1958年の大ヒットだ。スクリーンに引き込まれていると、チャックのバックでギターを鳴らしているのはストーンズのギタリスト、キース・リチャーズじゃないか。ブルース・ギタリストの大物、ロバート・クレイもいる。

【画像】ストーンズもビートルズもジミヘンも……「ロックンロールの父」チャック・ベリーの軌跡を豪華お宝映像で凝縮した『チャック・ベリー ブラウン・アイド・ハンサム・マン』の画像をすべて見る



チャック・ベリー

“神様”も脱帽するロックの演奏の基本を固めた男

「ぶちかませ、キース！」

チャックにあおられソロを取るキース。でも、さっきチャックが弾いたのとほとんど同じリフを繰り返している。まあ、それも仕方ないよな。あの“ギターの神様”エリック・クラプトンも本作でこう語っている。

「ロックンロールやアップビートなナンバーをギターでやろうとすると、結局チャック風になる。他の選択肢ってものがほとんどない。ロックの演奏と言えばやはりチャック。彼がこの種の音楽の基本を固めたと言っていい」

“神様”も脱帽するロックンロールの創始者、チャック・ベリー。その音楽人生が開花するのは1955年。チェス・レコードから出した『メイベリーン』がヒットし、白人専門のラジオ局で流された。アメリカの音楽史上画期的な出来事だったが、やがてラジオ局のDJたちはチャックが黒人であることに気付き、曲をかけるのをやめた。これに白人のティーンエージャーの少女たちが猛反発し、チャックの曲をラジオ局でかけるよう押し戻したという。

“必殺技”ダック・ウォークを発明

チャック・ベリーのトレードマークと言えばダック・ウォーク。膝を曲げて腰をかがめ、片足を伸ばしてもう片足でアヒルのようにステージ上を跳ねて歩く。もちろんギターを弾きながら。その由来を自身で証言している。

「子どもの頃、よくテーブルの下に潜った。お客が来ると姉妹や親が言うんだ。“下に隠れて”と。家族の間のおふざけだった」

幸せな家庭に育ったんだろうとうかがわせるエピソードだ。やがてミュージシャンとなり、「演奏中にやったら拍手喝采され、今も続けている」。

ロックの“必殺技”として多くのロックミュージシャンにまねされ、ギター奏法の定番となった。中でもAC/DCのアンガス・ヤングのパフォーマンスが有名だ。足があまり曲がっていないしスタイルはかなり違うのだが、チャックへのアンガスのリスペクトがよくわかる。本連載で去年ご紹介したドキュメンタリー映画『ザ・フー キッズ・アー・オールライト』でも、ギターのピート・タウンゼントが華麗なるダック・ウォークを披露している。

ストーンズ、ビートルズ、ジミヘンも登場する豪華な構成

1950年代後半、ロック黎明期を彩ったチャック・ベリーの数々のヒット曲はイギリスの若いバンドにカバーされ、魅力がさらに広がっていく。その代表格がローリング・ストーンズだ。映画ではチャックの『アラウンド・アンド・アラウンド』を演奏する姿が紹介される。この曲、ストーンズの60年代のアルバムに続き、70年代のライブ盤「ラヴ・ユー・ライヴ」にも収録されたお気に入りのナンバーだ。ボーカルのミック・ジャガーがステージで見せる、マイケル・ジャクソンのムーンウォークをちょっと思わせるようなステップが何とも可愛らしい。

続いてはビートルズ。曲はやはりチャックの『ロール・オーバー・ベートーヴェン』。ジョージ・ハリスンが歌っている。歌い始めのマイクの調子が悪かったようで、隣のスタンドのマイクに変えたとたん声がはっきり聞こえるようになる。

「ベートーヴェンをぶっ飛ばせ。それよりリズム＆ブルースさ。チャイコフスキーにもよろしくな」

ビートルズといいストーンズといい、60年代の人気ぶりが少女たちの凄まじい歓声に表れている。なのに観客が立ち上がったりせず、みんなお行儀よく座っているのが時代を表し、いかにも微笑ましい。

ここで、クラプトンと並ぶ“ギターの神様”ジミ・ヘンドリックスが登場。曲は名曲中の名曲『ジョニー・B・グッド』。ロックンロールを代表する超有名なイントロのギターリフに続き、ギター小僧の歌を歌う。

「田舎少年のジョニー・B・グッド。読み書きは苦手だが、鐘を鳴らすようにギターを弾く。ゴーゴー、ゴージョニーゴー、ゴー」

ジミヘンと言えば歯でのギター演奏。この曲でも披露している。ここまで、ビッグスターの演奏をフルコーラスで3曲丸々聴かせてくれるとは贅沢な話だ。チャック・ベリーの映画なんだから普通なら彼の演奏場面が中心になるようにも思うが、実はこれ、チャックが亡くなって3年後に制作されたトリビュート映画なのだ。だから様々なロックスターが登場し、かつてチャックと共演した映像や、カバー曲を披露する豪華な構成になっている。

ポール・マッカートニーは、ビートルズゆかりのリヴァプール、キャヴァーン・クラブで、映画のタイトルにもなった『ブラウン・アイド・ハンサム・マン』を披露。

ロックとオーケストラ・サウンドを融合させたエレクトリック・ライト・オーケストラ（ELO）は、ベートーヴェンの交響曲第五番『運命』から『ロール・オーバー・ベートーヴェン』へと流れ込むELOならではのアレンジを見せる。

「ロックンロールの父」の軌跡を凝縮した

1995年、チャック・ベリーはブルース・スプリングスティーンと『ジョニー・B・グッド』を共演。当時68歳だったがギターの冴えは変わらず、お約束のダック・ウォークも決めて大喝采を受けた。この曲は1977年、アメリカのボイジャー宇宙探査機に搭載されたレコードに収録。人類の文化を代表する楽曲として宇宙に送り出された。チャックが「ぶっ飛ばせ」と歌ったベートーヴェンの曲とともに。

チャック・ベリーは数々のロックンロールの名曲とギターリフを生み出し、2017年に90歳で世を去った。影響を受けたミュージシャンたちが、チャックへのリスペクトの想いを残している。「大きな光が消えた」とキース・リチャーズ。「あなたの音楽は俺たちの中に永久に刻まれている」とミック・ジャガー。大スターが最大級の賛辞を贈る「ロックンロールの父」。その足跡をお宝ライブ映像で55分に凝縮して堪能できる贅沢な作品だ。

『チャック・ベリー ブラウン・アイド・ハンサム・マン』



監督・製作：ロン・ワイズナー、チャック・サイモン、リチャード・フース／出演チャック・ベリー、キース・リチャーズ、ロバート・クレイ、エリック・クラプトン、ローリング・ストーンズ、ビートルズ、ジミ・ヘンドリックス、リンダ・ロンシュタット、ビリー・キングズレー＆ロッキン・ホース、ブルース・スプリングスティーン、エレクトリック・ライト・オーケストラ（ELO）、トム・ペティ＆ザ・ハートブレイカーズ、ポール・マッカートニー／2020年／アメリカ／55分／配給：オンリー・ハーツ／©2020 CB，Doc．LLC．／公開中

（相澤 冬樹／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）