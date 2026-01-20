きょうは冷たい北風が強まって、全国的に厳しい寒さが戻りそうです。3月並みの陽気が続いた所も、気温の変化が大きくなるでしょう。日本海側は広い範囲で雪となって、北海道を中心に雪の強まる所もありそうです。強い寒気がしばらく居座るため、日本海側では週末にかけて大雪が長引くおそれがあります。

きょうは、次第に冬型の気圧配置が強まるでしょう。日本海側は広い範囲で雪が降り、北海道を中心に雪の強まる所もありそうです。夜は札幌周辺にも発達した雪雲が流れ込みやすく、短い時間で積雪が増えるおそれがあります。北海道では猛ふぶきとなる所があるでしょう。見通しの悪化や、大雪、吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。太平洋側は晴れ間もありますが、寒気の影響で雲が広がりやすいでしょう。

冷たい空気が流れ込んでくるため、日中の気温は全国的にきのうより低く、真冬の寒さが戻る見込みです。関東から西も10℃に届かない所が多く、夜は朝よりも冷えそうです。金沢で3℃、松江で4℃など、きのうより10℃くらい低くなる所もある見込みです。北日本は真冬日の所が多く、厳しい寒さになるでしょう。全国的に北風でさらに寒く感じられるため、暖かい服装を心がけてください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：-2℃ 釧路：-2℃

青森 ：-3℃ 盛岡：-3℃

仙台 ：1℃ 新潟：2℃

長野 ：2℃ 金沢：3℃

名古屋：10℃ 東京：9℃

大阪 ：8℃ 岡山：9℃

広島 ：9℃ 松江：4℃

高知 ：13℃ 福岡：11℃

鹿児島：15℃ 那覇：19℃

あす以降も厳しい寒さとなり、関東から西も朝は氷点下の冷え込みが続きそうです。日本海側は広い範囲で雪が続き、あす以降は北陸から山陰にかけて雪の強まる所があるでしょう。短時間で積雪が増える所もある中、日曜日ごろまで大雪が長引くおそれがあります。交通障害や着雪による停電、除雪中の事故などにお気をつけください。また、あすからあさってにかけては、ふだんは雪の少ない太平洋側にも雪雲が流れ込みそうです。