よゐこ有野、全国地上波レギュラーゼロでも「売れっ子です」 現在の仕事量明かす「思てるよりも忙しいね」
お笑いコンビ・よゐこの有野晋哉が20日までにYouTubeチャンネル「有野ダークサイドch」を更新。「テレビに出てないですけど、働いているんですか？」という質問に答えた。
【動画】全国地上波レギュラーゼロでも「売れっ子です」現在の仕事量明かしたよゐこ有野
動画の冒頭、チャンネル登録者数が伸び悩んでいるという話題から、スタッフから「有野、引退した？」「めちゃイケ以降消えた」「どうやって生活してるの？」といった意見がネットで散見され、「有野って誰？っていうレベルに来てる」と告げられた。
また有野もあるラジオ番組で「テレビに出てないですけど、働いているんですか？」という一般のリスナーから質問が寄せられたことを明かした。
そんな話の流れから有野の現在の仕事状況を紹介していくことに。テロップでは大きく「有野の記憶は非常に不確かな為 事実と異なる場合がございます」と注意事項が示された。コンビとしてのレギュラーは毎日放送『Aぇ!!!!!!ゐこ』、そして有野個人としてはテレビ大阪『よゐこ有野この街攻略しとく？』、ABCテレビ『＃ふるさとのある暮らし』に出演している。
ほかにも、月１回、青森テレビ『サポドリ』、FOD『有野屋書店』が放送中。そして代表作である隔週放送中のフジテレビONE『ゲームセンターCX』など出演作をあげ「全国はゼロですけど、地方に強いタレントになろうとしてますよ」と笑った。またMBSラジオ『オレたちゴチャ・まぜ！〜集まれヤンヤン〜』も長年にわたって出演中。
代々木アニメーション学院で講師をしたり、双葉社総合文芸サイト・COLORFULでエッセイを連載中したりと多忙の様子。レギュラーの仕事が11本、個人のYouTubeチャンネルやブログ、Ｘなどの仕事があり、「思てるよりも忙しいね」と振り返った有野。「『あの人消えた』と思っている人も実は結構食べられてますよ。見られるところは限られるけど、売れっ子です」と自虐的にアピールした。
