『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回は、地方の学生を救う指定校推薦の是非について解説します。

この時期になると話題になる指定校推薦

毎年この時期になると、必ずアンチコメントと共に話題になる話があります。それが、「指定校推薦」です。

「楽して有名大学に入った」「受験勉強から逃げた制度」

そんな言葉とともに、SNSや掲示板では毎年のように指定校推薦への強い批判が噴き出します。

なぜ、ここまで嫌われるのでしょうか？ そして、この制度は本当に“悪”なのでしょうか？

今回は、指定校推薦の実態と、その功罪を整理してみたいと思います。

指定校推薦は「高校の先生が選ぶ入試」

まず、制度の基本構造を確認しておきましょう。

指定校推薦とは、大学が特定の高校に対して「◯名まで推薦枠を出します」と提示し、高校側が校内選考によって推薦者を決める仕組みです。形式上は大学側の審査も存在しますが、実態としては高校側の推薦者がほぼ100％合格します。

つまりこれは、「大学が選ぶ入試」ではなく、高校の先生が生徒を選ぶ入試だと言えます。そしてこの審査基準は高校によってまちまちであり、テストの成績で決まる場合もあれば、そうでないこともあります。

「高校の先生に気に入られたくらいで、俺の行きたかった第一志望に合格しやがって」

一般入試で何年も浪人したりする受験生たちからしたら、憎悪の対象でしかないのは想像に難くありません。この感情の部分は、非常に理解できます。浪人して必死に勉強している横で、高校時代に一定の成績を取り、先生に評価されただけで年内に合格が決まり、遊んでいる同級生がいる。

これは理屈ではなく、感情として耐えがたいものがあります。指定校推薦が「嫌われる制度」になるのは、ある意味で自然なことでもあるのです。

偏差値50〜55前後の、いわゆる自称進学校での運用です。こうした学校では、特進コース、国立進学コース、一般コースなど、複数のコースが設けられていることが多くあります。

一方で、中学入試でも大人気な超進学校では、まったく逆の問題が起きています。これらの学校では、指定校推薦枠の存在を生徒に知らせない、どの大学に何枠あるかも開示しないというケースが珍しくありません。

早慶の指定校推薦枠が毎年余っているにもかかわらず、「うちは一般入試至上主義だから」という理由で使わせない、というケースがあります。

自分のところにも、保護者から「『指定校推薦はあなたの息子さんには渡しません』と言われた」「何枠あるかも教えてもらえなかった」といった相談が数多く寄せられています。このように、透明性の欠如、学校への不信感といったものが、この指定校推薦に対する批判に繋がっていると言えます。

