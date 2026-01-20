高市首相は、連立合意に掲げた飲食料品の消費税率を2年間ゼロにする方針について、検討を加速させる考えを示しました。にわかに浮上した、食料品に関する「消費税減税」の可能性。スーパーや飲食店、そして街の人はどう受け止めているのでしょうか？

■食料品“2年間に限定し0％”検討加速

にわかに浮上している、食料品に関する「消費税減税」の可能性。

19日午後7時すぎ、都内のスーパーを訪れてみると…。

並木雲楓フィールドキャスター

「次の衆院選で、多くの政党が（食料品の）消費減税を掲げそうですが？」

スーパーの代表

「個人としては大歓迎ですし、お店としても、食料品（の税率）がゼロというのはかなり期待」

歓迎の声が聞かれました。

日本の消費税率は、現在10％。一方、飲食料品などには軽減税率が適用され、消費税率は8％となっています。

こうした飲食料品に関して19日、高市首相は“2年間に限定の0％”の検討を加速させるとしました。

また、中道改革連合は目玉政策として「恒久的な食料品の消費税ゼロ」を打ち出しています。

■スーパーの対応 ポップやレジはどうなる？

1989年に導入された消費税。「食料品の消費税ゼロ」が実現されれば、初めてのこととなります。

仮に実現となれば、食料品を取り扱うスーパーなど準備に追われることになります。

例えば、スーパーなどで目にするポップ。

スーパーの代表

「（99円の商品の）消費税、食品なんで8％。足して106円。（税抜き価格と税込み価格が）セットの表現になるところを、これ（税込み表示）がなくなる。なくなるのはいいことだが、（店内のポップを）全部変えていかないといけない。かなり労力がかかる」

店内にある2000点ほどの商品のポップを、手作業でつくり直す必要があるといいます。

実際に減税が行われる場合…。

──（ポップの作成・入れ替えは）どれくらいの期間で？

スーパーの代表

「順次やっていくと思うが、1週間くらいでちょっとずつやっていくような感じ」

一方で、レジについては…。

スーパーの代表

「レジ会社の方で、税率の改定のプログラムを組んで、決まった日の夜にアップデートをかけて読みかえる。それ自体はそんなにかからない。1時間〜2時間でできる」

さらに、売り上げに影響が出る可能性もあるといいます。

スーパーの代表

「実際の消費税ゼロが施行されるタイミングの1か月くらい前から、保存食中心に買い控えが起きるんじゃないかなと懸念している。4月（に実施）なら、4月1日まで待っちゃおうみたいな」

買い控えの可能性も懸念されるということです。それでも…。

スーパーの代表

「一定期間食費が下がって、消費者の暮らしが少しでも安定するとなると、いいこと」

■居酒屋「うれしい」の声

都内の居酒屋を訪ねました。食料品の消費税がゼロになると、どのような影響があるのでしょうか？

居酒屋の店長

「正直言うとうれしい。なぜかというと単価的に安くなる。お客さんも週1回飲むところが、週2回になる可能性がある」

仮に食料品の消費税が減税されれば、原材料費が抑えられることになるのではと期待する店長。そうなれば、メニューの価格を下げることが可能です。

客はどう思っているのでしょうか？

メーカー勤務（23）

「（食料品の消費税減税は）いろいろあるんでしょうけど、悪い気持ちはしない。衣食住で一番必要なことだと思うので、やっぱり（生活が）変わると思います」

物流業（47）

「消費税が低くなるのはウエルカムかなとは思います。ゼロになっても食べる量は変わらないので、いつもの倍買うってことは基本的にないと思いますね。そうしたら、たまった貯蓄の分をどう回せるかってところ」

客の2人は、普段から節約を心がけているそうで…。

共働き（50代）

「食料品が一番節約できる。スーパーを2店とか回って、安いものから安いもの。レトルトカレーだったら100円以下のもの。いまカップ麺とか150円とか高くなっている。それを安い時に、100円以下の時に狙って買うとか」

そんな2人が不安に思っていたのは…。

共働き（50代）

「せっかく減税するなら、ほかのところ（の税率）に影響ないように。減税するかわりにこっちを多くしますとなったら同じことかな」

■専門家「2年後に復活できるのか」懸念

2年という時限的な消費税減税の検討を、加速させると言及した高市首相。

経済官庁の幹部からは、疑問の声も出ています。

経済官庁の幹部

「2年後参院選なのに、1回下げた消費税を戻して、今度は増税なんてできるわけない」

経済の専門家は、次のように指摘しています。

まず店舗の混乱です。

ピクテ・ジャパン大槻奈那シニアフェロー

「店舗等が食料品の税率0％に対応するのに、かなり事務的な負担がかかってしまう。さらに、2年後にはまた復活させるというと、混乱を招きかねません」

財政の懸念もあります。

ピクテ・ジャパン大槻奈那シニアフェロー

「2年の時限措置というが、2年後に復活できるのか。消費税というのは、持ち出すたびに政権が揺らぐほど不人気な政策なので、相当難しいこと。もし戻せないと、財政悪化の懸念が強まります」

■街の人「所得を上げる方に目を向けて…」

街の人たちは、どのように受け止めているのか？

ITエンジニア（27）

「消費税下げると、お金持ってる人も下がることになるので、お金持ってる人にはたくさん消費してもらって経済回して、税収も得た方が全体のためになるのかな。消費税というよりかは、食料困ってるなら食品そのまま変えられるものにした方が、中長期的にもいいんじゃないかな」

会社員（29）

「歓迎ではあります。生活的には助かる。（消費税減税も）いいと思うけど、全体的な所得を上げる方に目を向けてほしい」

（1月19日放送『news zero』より）