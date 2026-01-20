俳優・岡田将生（３６）が４月期のＴＢＳ系ドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜、後１０・００）で同局ドラマ初主演を務めることが分かった。映画「ラストマイル」以来、２度目のタッグとなる新井順子氏のプロデュース作で、３１年前に両親を殺された兄弟が警察官となり、犯人を捜すオリジナルサスペンス。弟役は兄役の岡田が共演を熱望した染谷将太（３３）が務める。岡田と染谷はこのほど、都内で会見を開催。６度目の共演で実の兄弟らしい関係性で臨む今作への思いを語った。

会見では、今作のテーマ「時効」にちなみ「今だから話せるぶっちゃけ話」も展開。岡田は、染谷と初共演となった２００７年のテレビ朝日系ドラマ「生徒諸君！」の撮影当時を述懐した。

撮影スタジオでは、他局ドラマの撮影もあったという中「明らかにお弁当がものすごく豪華だった」と回想。「言っちゃいけないけど、雲泥の差。あ、こんなに肉があるんだとか」と続け「ドラマの撮影って毎日長いんで、見てるとどうしても手が伸びてしまったんですね」と盗み食いしたことを告白した。

ただ、弁当はその作品の撮影班の食事後の余り物だったとし「だからこれは食べて良いだろうと。いただきました」と弁明。「食べた日からそのドラマを毎週見てました」と強調し「そのお弁当のおかげですくすく今も俳優をやらせていただいてる」と感謝していた。