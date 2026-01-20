1月21日（水）に船橋競馬場で行われる、ブルーバードカップ（Jpn3・3歳・ダ1800m）の枠順は下記の通り。ダート三冠競走初戦、羽田盃への前哨戦。前走の未勝利戦で大差圧勝したフィンガーは大外13番へ。注目の発走は20時05分。

【中山2R】戸崎圭太フィンガーが大差圧勝

羽田盃前哨戦

1枠1番

レフレール

牡3・56.0・石川倭

水野貴史・浦和

2枠2番

ヘルメスギャング

牡3・56.0・今村聖奈

武井亮・美浦

3枠3番

ストゥディア

牡3・56.0・山中悠希

矢野義幸・船橋

4枠4番

ウォークアップ

牡3・57.0・張田昂

長谷川剛史・船橋

4枠5番

アップタウン

牝3・54.0・木間塚龍馬

矢野義幸・船橋

5枠6番

ポッドフェスタ

牡3・57.0・矢野貴之

的場直之・大井

5枠7番

カタリテ

牡3・57.0・高杉吏麒

北出成人・栗東

6枠8番

ケンベテルギウス

牡3・56.0・藤本現暉

繁田健一・浦和

6枠9番

バスクレヒオン

牡3・56.0・西啓太

加藤誠一・川崎

7枠10番

ゴールデンコマンチ

牡3・56.0・福原杏

水野貴史・浦和

7枠11番

チャーリー

牡3・56.0・御神本訓史

国枝栄・美浦

8枠12番

ホワイトジェイド

牡3・56.0・高橋哲也

水野貴史・浦和

8枠13番

フィンガー

牡3・56.0・戸崎圭太

田中博康・美浦