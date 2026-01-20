「ファミマの白をまとったいちご狩り®」甘酸っぱくてほっぺとろける白スイーツ全 16 種類大集結！

2026 年1月6日（火）から、全国のファミリーマート約16,400店にて開始。いちごをたっぷりと使用し、練乳・ミルク・クリーム・ホワイトチョコレートなどの「白」の素材をまとった、いちごの魅力を最大限に引き出した全16種類のデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子などが登場！※『いちご狩り』は江崎グリコの登録商標です※商品によって発売日が異なります。

ファミマの白をまとったいちご狩り®

ファミリーマートは 2024年10月以降、“どんなときもあなたをもっとご機嫌にしてくれるスイーツがファミマならきっと見つかる。” というコンセプトのもと、「スイーツのファミマ」をテーマに掲げ、デザートやパン、アイス、菓子、ドリンクなど、複数のカテゴリーを横断したスイーツのキャンペーンを定期的に開催しています。

いちご＆ホイップサンド

価格：498円(税込)

2026年1月13日（火）～発売地域・全国

ふわふわのサンドの中には、たっぷりのクリームと、甘酸っぱいいちご、いちごを味わうシンプルな組み合わせのサンドイッチです。

いちごのモンブラン（メレンゲ入り）

価格:325円（税込）

2025年12月30日（火）～販売地域(全国)

白と赤のかわいらしいモンブラン。ホワイトチョコ入りのクリームに甘酸っぱいいちごのハーモニー、さっくりとした食感のメレンゲがアクセントになっており、リッチな味わい。

もちっと食感 いちごのクレープ

価格398円:(税込）

2026年1月6日（火）～発売地域(全国)

もちっと食感のクレープ生地で、ふわふわのミルクムースを包みこみ、真っ赤ないちごをトッピング。食べやすいサイズ感も嬉しい。

いちごのバウムクーヘン

価格:220円（税込）

2026年1月6日（火）～発売地域・全国

いちごピューレやいちごパウダーを加えたいちご味のバウムクーヘンにホワイトチョコをかけ、いちごフレークをトッピング。しっとりとしたバームクーヘンに、クリーミーなホワイトチョコ、後から追いかけてくる、いちごの香りが優しい味わい。

ストロベリーチョコホワイト

価格:378円（税込）

2026年1月6日（火）～発売地域・全国

ホワイトチョコレートで、フリーズドライのいちごを包みこんだ贅沢なお菓子。ホワイトチョコレートのミルキーな甘さと、いちごの酸味が後をひく美味しさ。

白いちごのやさしい甘ずっぱさキャラメルコーン

価格:138円（税込）

発売地域・全国※数量限定

サクサクと軽い食感のキャラメルコーン。白いちごの甘ずっぱくて爽やかな味わいが楽しめ、食べ出すと止まらない後をひく味わい。

真っ赤ないちごの魅力を最大限に引き出した全 16 種類のデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子など、全国のファミリーマート約16,400 店にて「ファミマの白をまとったいちご狩り®」を開催中です。ぜひチェックしてみてください。

ファミリーマート「ファミマの白をまとったいちご狩り®」

開催期間：2026年1月6日（火）から

※全国のファミリーマート約16,400 店