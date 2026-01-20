「ファミマの白をまとったいちご狩り®」甘酸っぱくてほっぺとろける白スイーツ全 16 種類大集結！
2026 年1月6日（火）から、全国のファミリーマート約16,400店にて開始。いちごをたっぷりと使用し、練乳・ミルク・クリーム・ホワイトチョコレートなどの「白」の素材をまとった、いちごの魅力を最大限に引き出した全16種類のデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子などが登場！※『いちご狩り』は江崎グリコの登録商標です※商品によって発売日が異なります。
ファミリーマートは 2024年10月以降、“どんなときもあなたをもっとご機嫌にしてくれるスイーツがファミマならきっと見つかる。” というコンセプトのもと、「スイーツのファミマ」をテーマに掲げ、デザートやパン、アイス、菓子、ドリンクなど、複数のカテゴリーを横断したスイーツのキャンペーンを定期的に開催しています。
いちご＆ホイップサンド
価格：498円(税込)
2026年1月13日（火）～発売地域・全国
ふわふわのサンドの中には、たっぷりのクリームと、甘酸っぱいいちご、いちごを味わうシンプルな組み合わせのサンドイッチです。
いちごのモンブラン（メレンゲ入り）
価格:325円（税込）
2025年12月30日（火）～販売地域(全国)
白と赤のかわいらしいモンブラン。ホワイトチョコ入りのクリームに甘酸っぱいいちごのハーモニー、さっくりとした食感のメレンゲがアクセントになっており、リッチな味わい。
もちっと食感 いちごのクレープ
価格398円:(税込）
2026年1月6日（火）～発売地域(全国)
もちっと食感のクレープ生地で、ふわふわのミルクムースを包みこみ、真っ赤ないちごをトッピング。食べやすいサイズ感も嬉しい。
いちごのバウムクーヘン
価格:220円（税込）
2026年1月6日（火）～発売地域・全国
いちごピューレやいちごパウダーを加えたいちご味のバウムクーヘンにホワイトチョコをかけ、いちごフレークをトッピング。しっとりとしたバームクーヘンに、クリーミーなホワイトチョコ、後から追いかけてくる、いちごの香りが優しい味わい。
ストロベリーチョコホワイト
価格:378円（税込）
2026年1月6日（火）～発売地域・全国
ホワイトチョコレートで、フリーズドライのいちごを包みこんだ贅沢なお菓子。ホワイトチョコレートのミルキーな甘さと、いちごの酸味が後をひく美味しさ。
白いちごのやさしい甘ずっぱさキャラメルコーン
価格:138円（税込）
発売地域・全国※数量限定
サクサクと軽い食感のキャラメルコーン。白いちごの甘ずっぱくて爽やかな味わいが楽しめ、食べ出すと止まらない後をひく味わい。
真っ赤ないちごの魅力を最大限に引き出した全 16 種類のデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子など、全国のファミリーマート約16,400 店にて「ファミマの白をまとったいちご狩り®」を開催中です。ぜひチェックしてみてください。
ファミリーマート「ファミマの白をまとったいちご狩り®」
開催期間：2026年1月6日（火）から
※全国のファミリーマート約16,400 店