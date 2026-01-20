3児の母・小倉優子、カレー作りに励む5歳三男の姿を公開「包丁はまだ見ていてドキドキしますが…」 反響続々「立派にシェフです」「まだ幼いのに感心」
タレントの小倉優子（42）が18日、自身のインスタグラムを更新。「今日は、三男が3回目のカレー作りに挑戦しました！」と書き出し、エプロン姿で三男（5）がカレー作りに励む様子を公開した。
【写真】「まだ幼いのに感心」“3回目”というカレー作りに励む小倉優子の5歳三男
これまでもカレー作りに励む三男の様子を公開してきた小倉。今回の投稿では、「作り方を覚えていて、頼もしかったです」「包丁はまだ見ていてドキドキしますが、お料理をすると手先が器用になるかなぁ！なんて思っています♪」と成長もにじませる三男の様子を報告し、複数のカットをまとめた1枚の画像をアップ。
この投稿にファンからは「三男君は前にシフォンケーキも、お手伝いしておりましたね。料理をする事が好きなのかな？良い事ですね」「美味しそうですね〜 愛情たっぷりカレーですね」「まだ幼いのに感心します」「具沢山のカレー美味しそうだね、皆んな喜ぶわよ〜」「優子さんのお子さん、既にカレー作り3回目なんて立派にシェフです！ナスやキノコを切って炒める姿も、何処か余裕の手さばきで」などのコメントが寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
【写真】「まだ幼いのに感心」“3回目”というカレー作りに励む小倉優子の5歳三男
これまでもカレー作りに励む三男の様子を公開してきた小倉。今回の投稿では、「作り方を覚えていて、頼もしかったです」「包丁はまだ見ていてドキドキしますが、お料理をすると手先が器用になるかなぁ！なんて思っています♪」と成長もにじませる三男の様子を報告し、複数のカットをまとめた1枚の画像をアップ。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。