エアロから小物まで充実するGR仕立て

トヨタは2026年1月13日、「ハイエース」の一部改良モデルを発表し、同年2月2日に発売すると発表しました。

今回の改良では、安全機能を強化するとともに先進装備を拡充。さらに、フロント周りのデザインも変更されています。

そんな「9型」として進化したハイエースには、GR仕様のアクセサリーパーツが用意されています。一体どのような内容なのでしょうか。

ハイエースは、1967年に初登場したトヨタの商用バンで、法人・個人を問わず、さまざまな用途やシーンで利用されてきました。

現行型は2004年の登場から20年以上にわたって販売が続けられている長寿モデルとなっています。

その一方で、安全装備や機能面では古さが目立ち、大幅な改良やモデルチェンジが期待されていました。

そうしたなか、2026年1月13日に実施された一部改良では、最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載。

全車速追従機能付レーダークルーズコントロールやロードサインアシストの採用に加え、プリクラッシュセーフティの検知範囲拡大などにより、機能が向上しています。

エクステリアではフロント周りのデザインを刷新し、バイビームLEDヘッドランプを設定しました。

また、運転席まわりにはカラーデジタルメーターやディスプレイオーディオ、パノラミックビューモニターなどを標準装備としています。

このように進化したハイエースには、多数のカスタマイズパーツも用意されています。本記事では、その中から「GRパーツ バージョンII」のラインナップを紹介します。

まずエクステリアには、GRエアロパーツセット バージョンII（塗装済14万3000円／消費税込、以下同）が設定されています。

フロントスポイラー、サイドスカート、リアバンパースポイラーの3点がセットとなっており、フロント・サイド・リアをトータルで装着することで、統一感のあるエクステリアに仕上げることができます。

材質は樹脂製で、塗装色は「プラチナホワイトパールマイカ」と「ブラックマイカ」の2色を設定。

それ以外のボディカラーについては、塗装前の素地パーツを販売店で塗装する仕様となります。

なお、フロントスポイラーはオリジナル比で最低地上高が約10mm、サイドスカートは約5mm、リアバンパースポイラーは約3mm低くなる設定です。

さらに、GRロックボルト（5500円・1台分）やGRバルブキャップ（3960円・1台分）といったアクセサリー類も用意されています。

盗難防止機能付きのGRナンバーフレームセット（1万6060円）は、GRナンバーフレーム（フロント＆リア）と、トヨタロゴ入りロックボルトのセット。フレームはピアノブラック塗装で、中央にはGRロゴがあしらわれています。

このほか、CFRP製のGRカーボンナンバーフレームも設定されており、フロント用・リア用それぞれ1万9800円で販売されています。

エアロパーツから細部のアクセサリーまでそろえることで、無骨な印象のハイエースにスポーティさを加え、走りへの期待感を高めるトータルコーディネートが完成します。