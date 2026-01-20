「天領日田おひなまつり」（2月15日〜3月31日）を前に、大分県日田市豆田町の草野本家で恒例のひな人形の飾り付けが始まった。江戸期から明治初期に集められた人形178体が趣ある座敷に展示され、華やいだ雰囲気に包まれた。

草野家住宅として国の重要文化財に指定されている草野本家。江戸時代に製蝋業を営んでおり、ひな人形は代々の当主が商いで出向いた京都や大阪で購入したと伝わる。メインの展示場となる新座敷には、約300年前の享保年間に作られた「享保雛（びな）」や、行列を再現するなどした42体がセットになった「御殿雛」が並ぶ。

19日は草野康子館長（71）らが約1年ぶりに木箱から一体ずつ慎重に取り出し、ひな壇に並べた。草野館長は、ひな人形には歌舞伎の舞台や、「漁夫の利」などの故事を表現したものがあると説明。「それぞれの人形に物語があるのが特徴で、これだけ集まるのは珍しい。歴史ある屋敷とともに楽しんでほしい」と呼びかけた。

まつり期間中、市内の17施設で計約5千体のひな人形が展示される。草野本家は、まつりを挟んだ2月14日〜3月22日（木曜休館）の公開。入館料は一般800円、中高生250円。（稲葉光昭）