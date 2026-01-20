高市早苗首相が19日、衆院を23日に解散すると正式に表明。衆院選の日程が27日公示、2月8日投開票で固まった。立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合」を結成し、熊本県内でも対決の構図が一変する。立民、公明の関係者は戸惑いながらも選挙戦に向けて準備を急ぐ。

「ここに来るのは初めてです」。19日午後。立民元県議の男性が熊本市中央区の公明県本部を訪れ、緊張が入り混じった笑顔を浮かべた。元県議は衆院選の熊本1区に中道新人として出馬する。公明県本部では城下広作代表ら役員と面会。「新党候補として戦うに当たり、支援をお願いしたい」と頭を下げた。「どんな行動、対応ができるのか、お互い忌憚（きたん）なく話し合いたい」。城下氏は応じた。

元県議は昨年7月の参院選熊本選挙区にも立民から立候補し、自民現職に敗れた。公明は自民現職を推薦していた。それからわずか半年。敵同士が手を組んで闘うことになった。

元県議との面会後、記者会見した城下氏によると、中道の基本理念である「5本の柱」をベースに政策を訴えることや、他の野党との共闘について意見交換した。元県議を支援する方向性を確認し、双方が持ち帰って課題を整理するという。

ただ、懸念は山積している。「公明」と記されたチラシやポスターは使えない。公明現職はこれまで通り九州比例で出馬するが、比例の投票用紙は「公明」ではなく「中道」と記してもらう必要がある。「公明と書くと無効になる。支援者には高齢の人も多い」。城下氏は不安を隠さず「中道と書いてもらえるよう徹底して呼びかけなければならない」と強調する。

これまで協力した自民候補は対決相手になる。熊本1区の自民現職は24年の前回衆院選では推薦しなかったものの、県内の他の3選挙区では自民候補を推薦した。一転して中道への支援を末端まで徹底できるか。

様子が異なるのは立民側も同じだ。元県議自身、昨夏の参院選では、国民民主党県連、社民党県連合、連合熊本の支援を受けた。その枠組みをどうするのか。

手探りの短期決戦が動きだした。（藤崎真二）